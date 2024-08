Uno degli stand del giornale al Meeting negli anni scorsi - Gallini

Avvenire, come ogni anno, seguirà da molto vicino l'edizione del Meeting di Rimini. A cominciare dalle dirette di alcuni incontri chiave che verranno trasmesse ogni giorno sul nostro sito. Si parte martedì 20 agosto, con l'incontro inaugurale di mezzogiorno, in cui è previsto l'intervento del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, introdotto da Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Mercoledì 21 agosto, alle 13, toccherà al dibattito dedicato ai temi della “Sostenibilità del debito e sviluppo economico”, protagonista il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta con il presidente Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini. Poi l'incontro “Dal bisogno all'integrazione” delle 17: in Sala Neri Generali-Cattolica il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il presidente Fondazione Progetto Arca onlus Alberto Senigallia e il Ceo di Randstad Marco Ceresa saranno moderati dal nostro giornalista Angelo Picariello sui temi cruciali della povertà e del welfare.

Giovedì 22 agosto, alle 15, un altro appuntamento denso di spunti: sulla necessità di “Percorsi per la pace” rifletteranno il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, col presidente della Pontificia Accademia per la Vita

Vincenzo Paglia. E ancora, spazio ai temi della tecnologia con “L’essenza dell'intelligenza artificiale. Strumento o limite per la libertà?” e Paolo Benanti, docente Pontificia Università Gregoriana di Roma e presidente della Commissione per l’Intelligenza Artificiale insieme a Mario Rasetti, professore Emerito di Fisica Teorica del Politecnico di Torino. Occhi puntati sul Giubileo alle 19 con Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e responsabile del Giubileo 2025 e con il direttore di Avvenire Marco Girardo. Con loro Paolo Giuntarelli, direttore direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport Regione Lazio; Maria Tripodi, sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Danilo Zardin, professore di Storia Moderna, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. A introdurre ci sarà Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000.

Venerdì 23 agosto occhi puntati dalle 13 su “Diritto alla salute e carità” con Domenico Giani, presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia; Luca Pesenti, professore di Sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore e Coordinatore dell’Osservatorio sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico; Stefano Zamagni, professore di Economia politica, Università di Bologna. A moderare Sergio Daniotti, presidente del Banco Farmaceutico. Alle ore 19 si cambia tema con “La Costituzione come bene comune” e alle 21 con “Educare alla conciliazione” con Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, segretario generale della Lega Musulmana Mondiale, insieme al cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna. A moderare il dibattito Wael Farouq, professore di Lingua e Letteratura Araba, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il laboratorio di Popotus sulle parole

Nelle proposte del Villaggio dei ragazzi non poteva poi mancare Popotus, che dal 1996 propone un’informazione confezionata con un linguaggio adatto ai più piccoli (e che spesso attira l’attenzione di tanti “grandi”). Quest’anno il geniale ippopotamo dell’inserto che da anni viene offerto insieme ad Avvenire offre un laboratorio rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni intitolato “Le parole che ci circondano con Popotus”. Sarà diviso in due momenti: una parte di formazione in cui verranno proposte delle slide sul mestiere del giornalista – ricavate dal libro di Nicoletta Martinelli e Rossana Sisti “Visto si stampi. Viaggio nel mondo dell’informazione. Come nasce un quotidiano – e verrà presentata la prima pagina di un giornale (nello specifico, proprio Popotus). A questo farà seguito una fase pratica in cui i bambini compileranno una scheda caratterizzata da tre attività: individuare gli elementi della prima pagina del giornale su Popotus, un esercizio sulle parole dell’inclusione, e infine due giochi da fare insieme per conoscersi e inventare storie. Il laboratorio sarà aperto al Villaggio Ragazzi giovedì 22 agosto alle ore 11.30, venerdì 23 dalle 11.30, sabato 24 alle 14.30 e domenica 25 alle 11.30.