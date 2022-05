Un centro che sostiene bambini con disabilità intellettiva in un'immagine d'archivio - Fotogramma

Scienza e società, lavoro e arte, famiglie e istituzioni. Spazia a 360 gradi la proposta del primo Festival In&Aut - Inclusione&Autismo dedicato a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, che si apre oggi alle 12 a Milano con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e della presidente onoraria Fondazione InOltre, Diana Bracco.

Il tema dell’inclusione è cruciale per ogni forma di disabilità, ma specie di quelle di tipo intellettivo. Di qui è nata la volontà di promuovere un festival per far prendere coscienza che le persone con disturbi dello spettro autistico in Italia sono oltre 600mila e che le famiglie non devono essere lasciate sole. Ecco quindi che, dall’iniziativa di tre soggetti (la Fondazione InOltre presieduta da don Vincenzo Barbante, il giornalista Francesco Condoluci e il senatore Eugenio Comincini) è sorto il progetto del Festival. Gli scopi sono presto detti: richiamare l’attenzione sull’aumento crescente di diagnosi relative ai disturbi del neurosviluppo; far conoscere e valorizzare le esperienze esistenti per costruire una rete “virtuosa” a disposizione di chi ne ha bisogno; sostenere le iniziative che mirano a incrociare domanda e offerta nel mondo del lavoro per le persone disabili.



Il Festival sarà l’occasione anche di presentare la “Lobby dei Buoni”, una rete formata da persone, associazioni, istituzioni e imprese, mirata a tutelare i più fragili, composta da: PizzAut (prima pizzeria italiana gestita da ragazzi autistici), Il Tortellante (laboratorio terapeutico-abilitativo dove ragazzi autistici imparano a confezionare pasta fresca a mano), Banda Rulli Frulli (progetto di musica d’insieme che comprende ragazzi con diverse abilità), Etnos (cooperativa sociale che promuove percorsi di inclusione lavorativa attraverso la gelateria Equo Cream e la pizzeria Equo Food), InChiostro (cooperativa sociale che promuove attività di formazione professionale), Foqus (fondazione impegnata nell’inclusione di ragazzi autistici), Albergo Etico (impresa sociale che promuove percorsi di indipendenza per persone con sindrome di Down e disabilità), I Gigli del Campo (associazione che aiuta bambini autistici nell’organizzazione del tempo libero), Come un Albero (onlus di promozione sociale per disabilità, inclusione e comunicazione).

Il programma del Festival In&Aut, che si svolge alla Fabbrica del Vapore (via Procaccini 4) è disponibile sul sito ineautfestival.it.



Gli appuntamenti​

Tra i molti appuntamenti segnaliamo oggi (alle 16,30) il dibattito “Disturbi dello spettro autistico: la diagnosi e la presa in carico”, un tavolo scientifico a cura della Fondazione Don Gnocchi; la proiezione dei film “Le ricette dello chef Antonio per la rivoluzione” (ore 16,30) e “Be kind – Un viaggio gentile all’interno della diversità” (ore 20,30).

Domani (alle 11) la presentazione della Lobby dei Buoni e (alle 16) il dibattito “Autismo, le parole per dirlo. Confronto tra comunicatori, giornalisti, amministratori, mondo delle associazioni, esperti”; la proiezione dei film “Tutto il mio folle amore” (ore 15) e “Quanto basta” (ore 20,30).



Domenica (ore 11) l’esame della legge 112/2016. “Durante e dopo di noi” con la presentazione degli strumenti finanziari e fiscali; la tavola rotonda scientifica (ore 15) su “Autismo e aspetti terapeutici”, con neuropsichiatri, esperti e ricercatori e il workshop (ore 15) su “Autismo e inclusione al lavoro”; la proiezione dei film “Ron, un amico fuori programma) (ore 16,30) e “Sul sentiero blu” (ore 19,15).

Molti gli appuntamenti di laboratori, arte, musica, teatro, libri, interviste. La ristorazione viene garantita da Equo Food, Cuore Di Gelato, InChiostro, Il Tortellante, PizzAut.