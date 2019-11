Il ministro Gualtieri in audizione sulla manovra (Ansa)

Il rafforzamento del bonus per gli asili nido consentirà "la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane". La gratuità riguarderà "le famiglie meno abbienti" e sarà accompagnata da "maggiori investimenti per la dotazione degli asili". La misura scatterà "già dal primo gennaio".

Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato a Palazzo Madama. Il ministro auspica che il Parlamento migliori la manovra, "salvaguardando l'impianto e gli obiettivi", e spiega che le norme contestate (quelle sulle plastic tax e sulle auto aziendali) riguardano solo il 5% dell'intero provvedimento. Migliora il quadro - ha aggiunto - della crescita del Pil: lo 0,1% nel 2019 può essere superato, lo 0,6% nel 2020 è raggiungibile. Per Gualtieri si può rimodulare la norma sulla plastic tax, purché ci sia lo stop alla plastica monouso.

Resta scettico sulla manovra il Forum delle famiglie: "Non comprendiamo il motivo per cui il ministro Gualtieri si esalti mostrando i 2,8 miliardi di euro in tre anni per le famiglie. Cifre che, in concreto, non avranno peso né consistenza nella vita quotidiana delle famiglie". La manovra è "grigia e senza coraggio com'è ora, questa manovra non cambierà la vita a nessuno, tantomeno alle famiglie con figli". Le risorse "certamente non sono adeguate a realizzare l'assegno unico per figlio. Come fa a vantarsene? Sa molto di presa in giro".