Il detenuto Graziano Mesina, fotografato mentre esce dal carcere di Voghera dopo aver ottenuto la grazia dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi - ANSA/FABRIZIO RADAELLI

I Carabinieri del Ros - in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori Sardegna - hanno rintracciato e arrestato alle 3 della notte tra venerdì e sabato Graziano Mesina, latitante da luglio 2020.

Mesina deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, che gli era stata notificata dalla Procura generale della Corte d'appello di Cagliari.



Mesina era nascosto a Desulo, un paese del Nuorese. Sul suo arresto i carabinieri mantengono il più stretto riserbo e rimandano ogni dettaglio alla conferenza stampa che si terrà alle 10 nella sede della Legione Carabinieri di Cagliari.

Da quanto si apprende, l'ex primula rossa del banditismo sardo si trova ora nella caserma di Nuoro e - secondo quanto riferiscono all'ANSA i suoi legali - lo starebbero trasferendo nel carcere nuorese di Badu 'e Carros.

L'ex latitante è difeso dalle avvocate Beatrice Goddi e Maria Lusia Vernier.



L'ex primula rossa aveva già trascorso 40 anni in carcere prima di ottenere la grazia, nel 2004, revocata dopo la nuova condanna definitiva. Da latitante ha compito 79 anni il 4 aprile scorso, e da latitante ha subìto la perdita di due sorelle, Antonia e Rosa, e di un nipote, Giancarlo Pisanu, per il Covid. In questi mesi, i carabinieri non hanno mai smesso di cercarlo, sia a Orgosolo, che nel Nuorese e all'estero.