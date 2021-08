Migranti su un barcone - Ansa

Arriva ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, il 21 e il 22 agosto, la tappa italiana del progetto artistico internazionale Dreams: traces, travellings, containers, ospitato all’ interno del Festival Adriatico Mediterraneo. Una kermesse teatrale che in 45 giorni toccherà cinque Paesi europei: Italia, Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, coinvolgendo decine di artisti. Un'iniziativa che unisce alcuni tra i maggiori teatri europei e che propone la narrazione teatrale dei sogni, delle speranze, delle motivazioni profonde che hanno spinto donne e uomini a lasciare i propri luoghi di origine e ad intraprendere il viaggio della vita.



«Una progettualità come questa, che investe un tema transazionale come la migrazione, se affrontata esclusivamente a livello locale rischia di allinearsi agli orientamenti politici culturali del posto Paese stesso. La collaborazione internazionale è fondamentale per avere una prospettiva più ampia, che si allontani da pregiudizi, luoghi comuni e sentire personale», spiega Lucia Bendia, fondatrice del teatro Valmisa di Senigallia, capofila del progetto europeo.



Ad Ancona, proprio la compagnia del Teatro Valmisa, metterà in scena sabato 21 agosto alle ore 20 (presso la Mole Vanvitelliana) lo spettacolo Il paese della speranza: regia e scenografie di Marco Nateri; Attori: Ivan Castiglione, Lucia Bendia, Domizia Russo, Gabriele Di Stadio.



Dreams è una produzione di Teatro Valmisa; organizzato da MediArteCultura; finanziato dal progetto “Creative Europe” dell’Unione Europea e vede la collaborazione di: Regione Marche, Amat – Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Marche in Vita; partner: Festival Adriatico Mediterraneo, Fondazione Cariverona, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Ambat, Libera: con il contributo di Legacoop Marche; Apra.