Volontari in azione per raccogliere mozziconi di sigarette - Foto #Cambiagesto

Ritorna #Cambiagesto, la campagna di sensibilizzazione sulla salvaguardia ambientale con particolare focus sul fenomeno del dell'inquinamento da mozziconi di sigarette. Nel 2021 grazie alla collaborazione delle organizzazioni Retake e Plastic Free, e al supporto di oltre 2500 volontari e circa 700 tabaccherie, le iniziative di sensibilizzazione contro l’inquinamento da rifiuti sono state promosse in 30 città italiane, permettendo la raccolta di circa 190 kg di mozziconi di sigaretta e la distribuzione di oltre 270.000 portamozziconi. È di 800 mila tonnellate il peso dei mozziconi di sigaretta che ogni anno vengono gettati nell’ambiente in tutto il mondo.

Attiva dal 2019, la campagna ha promosso l’adozione di comportamenti corretti da parte dei fumatori, sollevando l’attenzione sul fenomeno dell’inquinamento da filtri di sigarette. La campagna in questi anni, ha toccato tutto il territorio nazionale, facendo tappa complessivamente in oltre 40 città italiane. La presentazione dei dati è stata l’occasione per affrontare il tema della protezione ambientale con particolare attenzione al fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei mozziconi di sigarette insieme alla senatrice Emma Pavanelli, della commissione Ambiente e territorio, Giovanni Risso, presidente Federazione Italiana Tabaccai (Fit, circa 50 mila esercizi in Italia), Francesca Lionelli, presidente Retake Italia e Emanuele Pirrera, referente regionale e membro board di Plastic Free Italia.

Nel 2021, grazie alla partnership con LifeGate, la campagna #Cambiagesto ha previsto l’adesione al progetto LifeGate PlasticLess con l’attivazione di tre "Seabin" nelle città italiane di Fiumicino, Venezia e Taranto, dispositivi in grado di filtrare fino a 25.000 litri d’acqua all’ora e catturare in un anno circa 1.500 kg di rifiuti galleggianti, tra cui plastiche e mozziconi. Un risultato possibile solo grazie alla collaborazione di tutti coloro che hanno partecipato alla sfida #Cambiagesto, campagna promossa e finanziata da Philip Morris Italia, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e realizzata con il supporto di tanti volontari di Retakee Plastic Free.

La campagna invita il pubblico a uscire dall’automatismo di un gesto percepito come innocuo, ma che ha enormi conseguenze sull’ambiente. Il messaggio veicolato ai fumatori è: «Una parte di te sa già come fare #Cambiagesto ha l’obiettivo di stimolare il cambiamento, piuttosto che biasimare l’atteggiamento sbagliato, facendo leva su una coscienza individuale che già esiste. Tutti i materiali e le installazioni della campagna sono pensati per avvicinare il pubblico a un tema spesso percepito come distante e slegato dal gesto del singolo. Crediamo che il successo di #Cambiagesto si basi sulla responsabilizzazione individuale, piuttosto che sulla stigmatizzazione di un comportamento, per il risveglio di una coscienza ambientale collettiva».

Secondo Marevivo, ogni anno in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscono nell’ambiente. Un filtro è composto da acetato di cellulosa e impiega in media 10 anni a decomporsi. I mozziconi contengono oltre 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali sono tossiche e cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina. Queste tossine danneggiano gravemente gli ecosistemi marini. Circa il 65% dei fumatori non smaltisce correttamente le cicche, che finiscono nei fiumi, sulle coste e spiagge, fino in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono morire per avvelenamento o soffocamento.