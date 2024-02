La copiosa nevicata a Falcade, sulle Dolomiti bellunesi - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Un metro di neve in poche ore, camion di traverso, auto in panne e un'intera scolaresca in gita bloccata sul confine austriaco: la forte nevicata delle ultime ore manda in tilt il transito autostradale e stradale al Brennero ma dà una note di gioia ai villaggi alpini insperatamente imbiancati e da mesi in attesa dei fiocchi per animare la stagione invernale e rimandare in là gli effetti del cambiamento climatico. In meno di una giornata sono caduti 60 centimetri di neve fresca e in alcune zone delle valli fino a un metro.



In mattinata è stata chiusa la corsia sud della auto Brennero in territorio austriaco in direzione confine di Stato e successivamente é stato chiuso anche il tratto italiano dell'A22 tra Vipiteno e Brennero. Chiusa anche la strada statale tra Vipiteno e Brennero per pericolo valanghe.

Tra i 50 e i 60 centimetri sono caduti anche sulle vette più alte della Val d'Ultimo, Val Sarentino, Val Pusteria e Alta Val d'Isarco. La strada statale Alemagna tra Cortina e Dobbiaco é chiusa causa un incidente ad un mezzo pesante. La chiusura sia dell'autostrada che della strada statale in Austria non ha consentito alla squadra dell'Asiago di raggiungere Innsbruck per disputare la partita di hockey su ghiaccio prevista venerdì sera.

Studenti in gita bloccati per ore

Ed è a causa delle neve che il pullman con a bordo 51 studenti del liceo Scientifico Fermi di Sulmona che stavano rientrando da un viaggio di istruzione a Salisburgo è rimasto bloccato per ore. Tanto che in mattinata i docenti hanno chiesto aiuto alla Farnesina: servono coperte, cibo e bevande calde. Malgrado l'imprevisto stop, informano anche che tutti i ragazzi sono in buone condizioni. E ripartiranno in serata.



La pioggia incessante in pianura padana, giù anche le polveri sottili

A fondovalle e in pianura padana invece cade incessantemente la pioggia. Con grande gioia di milanesi e cittadini del Nord alle prese da una settimana con le polveri sottili alle stelle. Il passaggio del fronte perturbato sul nord ovest d'Italia ha causato condizioni di maltempo in diverse zone del Piemonte orientale e della Lombardia. Disagi per la pioggia in particolare tra Piemonte e Liguria e sugli Appennini, ma un sospiro di sollievo per gli abitanti della pianura padana alle prese con le polveri sottili alle stelle. Da sabato, infatti, grazie alle abbondanti piogge che hanno disperso Pm10 e Pm2,5, saranno disattivate le misure antismog nel Milanse e in diverse altre province del Nord.