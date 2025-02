L'edizione dello scorso anno della Bit, la Borsa internazionale del turismo, alla Fiera di Milano. Quest'anno, da domani, fra i padiglioni di Rho - Ansa

Il Giubileo e all’orizzonte i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, e pure le nuove tendenze dell’astroturismo (che non è il turismo spaziale di Musk & Co, ma l’osservazione del cielo notturno) e delle mete fuori rotta per contrastare il fenomeno dell’overtourism. Su queste direttrici si apre la nuova edizione della Bit, la Borsa internazionale del turismo, la storica manifestazione del settore Travel, uno dei fiori all’occhiello di Fiera Milano, che quest’anno debutta fra i padiglioni di Rho, da domenica 9 (giornata per il pubblico) a martedì (il 10 e 11 solo per gli operatori). Milano e la Lombardia si preparano così ad accogliere visitatori, imprese e professionisti del settore (oltre 1000 gli espositori provenienti da 64 Paesi), forti di un risultato ancora da record anche per il 2024, sul fronte dell’accoglienza e delle presenze, con nove milioni e 68mila arrivi nei 12 mesi nel capoluogo e – come anticipa l’assessore al Turismo, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regione Lombardia, Barbara Mazzali – ben 53,5 milioni di pernottamenti in tutta la regione (il 67% esteri), +9,4% rispetto al 2023, con le zone dei laghi sempre più protagoniste dei flussi internazionali. «Tante le novità di quest’anno al padiglione di Regione Lombardia alla Bit – continua Mazzali – con nuovi percorsi e attrattive territoriali, nel solco del turismo esperienziale, ma anche all’insegna dei due Grandi Eventi che ci aspettano: il Giubileo e le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sono una decina gli incontri previsti allo stand lombardo durante la kermesse fieristica dove sarà possibile esplorare la sempre più ricca e diversificata offerta turistica della Lombardia».

Bit 2025 occuperà i padiglioni 9 e 11, proponendo diverse aree: la Leisure, dedicata alle destinazioni, quella BeTech, sulle tecnologie, e l’Hospitality. Ci sono poi tre focus: il Villaggio Thermalia by Federterme, l’Astoi Village e la zona We Live the BIT di Welcome Travel Group. Come sempre in Bit si può fare il giro d’Italia e del mondo. Significativa la rappresentanza delle Regioni italiane (dal Friuli Venezia Giulia e all’Emilia Romagna, passando per l’Umbria, fino a Puglia e Sicilia), con la presenza diretta di Enit e ministero del Turismo a guidare la promozione del Belpaese. Presenti espositori esteri dai cinque continenti, dall’Algeria alla Moldavia, da Cuba a Israele, dal Tagikistan al Vietnam. E poi i tour operator (da Alpitour a Gattinoni), le catene alberghiere (da Blu Hotels a Nicolaus), le flotte crocieristiche (da Costa a Msc) e i vettori aerei e ferroviari (da Ita Airways a Trenord).

L’Osservatorio di Bit con la collaborazione di Magda Antonioli (Università Bocconi e vicepresidente dell’European Travel Commission), ha individuato dati e tendenze: secondo il più recente Unwto World Tourism Barometer, nel 2024 l’Europa ha registrato 747 milioni di arrivi internazionali (+5% rispetto al 2023). Per il 2025 la stima è di un’ulteriore crescita tra il +3% e il +5%. «Fra i trend dei viaggi slow, all’aria aperta e a contatto con la natura, una delle novità più curiose – evidenzia Antonioli – è il turismo legato all’osservazione del cielo notturno, l’astroturismo, o per usare il neologismo coniato ah hoc, il noctotourism: nel 2024 le eclissi e l’apparizione anche a basse latitudini dell’aurora boreale hanno alimentato il desiderio di viaggiare per assistere a fenomeni naturali. Si evolve ancora anche il turismo del benessere e i viaggi sensoriali immersivi, anche con il supporto della realtà aumentata, come i workshop di cucina molecolare, le sessioni di aromaterapia in foreste pluviali o i tour guidati al buio». Tanti spunti da cercare alla Bit. E da qui iniziare il viaggio.