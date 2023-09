Un momento del Festival di Mediterranea che si è aperto con un intervento del cardinale Zuppi - Mediterranea Saving Humans

“Invio a tutti voi un cordiale saluto assicurando la mia vicinanza e il mio affetto. Prego per voi, per favore fatelo per me”. E’ questo il messaggio di Papa Francesco, diffuso dai media vaticani, rivolto a mediterranea Saving Humans per il tramite di don Mattia ferrari, cappellano della piattaforma umanitaria. L’occasione è stata l’apertura del Festival di Mediterranea apertosi a Roma. “Le parole del Pontefice - scrive Vatina News - sono una forma di incoraggiamento per chi ogni giorno solca il mare con la nave Mare Jonio in soccorso dei migranti che dall’Africa cercano di raggiungere l’Europa”.

L’iniziativa si svolge Roma presso “Città dell’Altra Economia” e si intitola “A Bordo”. Nata nel 2018, Mediterranea è presente anche in Ucraine con diversi progetti di assistenza alla popolazione civile. L’evento di apertura ha visto il dialogo tra il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, e il capomissione di Mediterranea Luca Casarini. Fino a domenica 10 settembre ci saranno numerosi eventi, incontri, workshop e concerti negli spazi di largo Dino Frisullo che vedranno la partecipazione tra gli altri di Marco Damilano, Angela Caponnetto, David Yambio di Refugees in Lybia, Fridays for future, le altre organizzazioni della flotta civile che con le loro navi monitorano il tratto di mare davanti alle coste libiche. Saranno presenti inoltre le attiviste ucraine Krystyna Senchenko e Maryana Pryma della Ong “Insight” che porteranno le loro testimonianze sul conflitto e sul progetto umanitario “Med Care for Ukraine” di Mediterranea Saving Humans attivo da oltre un anno nell’ovest del paese dove collabora anche con le iniziative della Comunità di Sant’Egidio.