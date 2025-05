Offrire un pasto nei migliori ristoranti alle persone più fragili e con difficoltà . È questa l’iniziativa “Aggiungi 2 posti a tavola” promossa da Roma Capitale e present ata martedì 13 maggio a l Campidoglio.

«È l’inizio di un percorso per sostenere quanti nella nostra città sono in difficoltà», è così intervenuta l’assessora alle Politiche sociali e alla Salute Barbara Funari. Coloro che aderiranno all’iniziativa potranno essere accompagnati da un familiare per condividere insieme questo momento di festa. «“Aggiungi 2 posti a tavola” - ha detto l’assessora Funari - vuole promuovere un evento d'insieme, che sia ad un figlio o a un genitore, per aprire le porte della nostra città alle persone che ci chiedono aiuto per una normalità che è anche andare in un ristorante per una giornata di festa. Vogliamo ribadire che è importante mangiare con qualcuno a cui si vuole bene e condividere un momento di convivialità e svago».