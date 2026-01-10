Il Giappone cercherà le terre rare negli abissi marini

La nave giapponese per trivellazioni scientifiche in acque profonde, la Chikyu, salperà domani per l'isola di Minami Torishima nel Pacifico. Si stima che l'area, che si trova nelle acque economiche del Giappone, nasconda oltre 16 milioni di tonnellate di terre rare, la terza riserva più grande al mondo, secondo i dati del quotidiano economico Nikkei. Questi ricchi giacimenti contengono “circa 730 anni di disprosio, utilizzato nei magneti ad alta resistenza di telefoni e auto elettriche, e 780 anni di ittrio, utilizzato nei laser”. "Se il Giappone riuscisse a estrarre con successo terre rare intorno a Minami Torishima, garantirebbe la catena di approvvigionamento nazionale per le industrie chiave", ha dichiarato all'AFP Takahiro Kamisuna, ricercatore associato presso l'International Institute for Strategic Studies (IISS). "Allo stesso modo, sarà una risorsa strategica fondamentale per il governo di Takaichi al fine di ridurre significativamente la dipendenza della catena di approvvigionamento dalla Cina".