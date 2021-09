COMMENTA E CONDIVIDI













«La gente, chi dice che io sia»… «Ma voi, chi dite che io sia?». Le domande poste da Gesù ai suoi discepoli sono il tema conduttore della VI Edizione della Festa della Comunicazione "Media Cei Insieme per… passione!". Un evento che si apre giovedì 9 settembre, organizzato dall’Arcidiocesi di Monreale con il suo Ufficio per le Comunicazioni Sociali e dall’Associazione culturale "Così, per... passione!", in sinergia con il Comune di Terrasini che lo patrocina e l’Assessorato regionale dei Beni culturali e della Identità siciliana.

Come spiegano Antonio Chimenti, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e Ino Cardinale, Presidente dell’Associazione, «il duplice quesito evangelico verrà rivolto a tutte quelle personalità – rappresentanti dei governi regionale e nazionale, del mondo delle istituzioni, della cultura, dell’università, dell’economia e della finanza, della imprenditoria, dell’arte, del giornalismo, dell’associazionismo e volontariato, dello sport e dello spettacolo – che parteciperanno all’evento e che vi si soffermeranno seguendo in tutta libertà le proprie idee, il proprio pensiero, i propri orientamenti, anche in una ottica laicale».

«Negli incontri di questi giorni a Terrasini — sottolinea l’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi — si tratta di farsi compagni di strada dei vari partecipanti per camminare insieme con loro, ascoltare le loro testimonianze e leggere in profondità le loro aspirazioni e difficoltà nei confronti di Cristo, non per fermarsi ad essi ma per far risuonare la professione di fede, dettata non dalla carne e dal sangue, ma frutto della grazia del Padre che sfida la libertà di ognuno: "Tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente" (Mt 16,16-17)».

Tra i partecipanti monsignor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (9 settembre), le ministre per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e per la Disabilità, Erika Stefani (10 settembre), il fondatore e presidente di Libera, don Luigi Ciotti, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il generale Giuseppe De Liso, comandante provinciale dei Carabinieri, Patrizia Di Dio, imprenditrice, Presidente di Confcommercio Palermo (10 settembre), i direttori di Avvenire, Marco Tarquinio, di Tv2000 e InBlu Radio, Vincenzo Morgante, del Sir- Servizio Informazione Religiosa, Amerigo Vecchiarelli (12 settembre), il professor Luigino Bruni, ordinario di economia politica alla Lumsa (12 settembre).

Anche quest’anno le sessioni degli incontri-conversazioni pomeridiani e la trattazione del tema, saranno legati a specifici “ambiti” o “segmenti” della società: l’ambito della Famiglia (fra liquidità di ruolo e sfide educative) e dell’Evangelizzazione (tra frammentarietà ecclesiale e rinnovamento pastorale) come scuola di vita; l’ambito della Società e della Politica fra le sue fragilità (disabilità e pari opportunità) e le sue ferite (la mafia e la giustizia); l’ambito della Scienza (la ricerca e lo sviluppo) e della Fede (identità e tradizione) che insegnano a rispondere ponendo nuove domande; l’ambito della Comunicazione (l’agenda dei media e la verità della storia) e della Cultura (le arti espressive e la potenza virale dei social) come interpreti responsabili di questo tempo.