L'intervento dell'organizzatore Francesco Condoluci durante il pranzo sociale al Refettorio ambrosiano.

Torna In&Aut Festival, il primo evento organizzato in Italia e dedicato esclusivamente all’inclusione sociale e lavorativa delle persone autistiche. La seconda edizione (la prima è stata nel maggio 2022) si terrà dal 17 al 19 maggio prossimi a Milano in piazza Città di Lombardia, sotto la sede della Regione: sarà una tre giorni di dibattiti, spettacoli, momenti di festa e d’incontro per chi vive questa situazione all’interno delle proprie famiglie. L’annuncio - unitamente all’illustrazione dei nuovi progetti della neonata associazione In&Aut Ets - è arrivato nel corso di un pranzo sociale organizzato sabato 24 febbraio al Refettorio Ambrosiano di piazza Greco a Milano, al quale hanno partecipato le realtà sociali e imprenditoriali protagoniste della prima edizione, oltre ad aziende sponsor e sostenitrici del Festival, rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico e giornalisti.

Nel 2022, con la prima edizione del festival, è nata infatti una vera e propria rete formata dalle piú svariate esperienze in materia di inclusione sociale e al lavoro di soggetti con autismo. Esperienze provenienti da tutta Italia si erano incontrate a Milano e si erano confrontate con il mondo politico istituzionale, medico-scientifico e imprenditoriale. Ne è nato cosi un contenitore che vuole valorizzare tutte le esperienze in materia di inclusione dell’autismo e, quindi, un progetto più ampio, con un obiettivo di lungo termine: contribuire a costruire percorsi concreti e tangibili di inclusione, nel lavoro e nella vita quotidiana, per le oltre 600mila persone autistiche che vivono in Italia.