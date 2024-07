Marianna Pace dopo l'esame a Benevento - Ansa

All’età di 93 anni riesce a conseguire finalmente quel diploma di terza media che in gioventù le era stato negato. E non è finita qui, perché la signora Marianna Pace ora punta anche al diploma di maturità, sorretta da una buona salute e da una fortissima determinazione. La donna è la studentessa più anziana del Centro provinciale istruzione degli adulti (Cpia) di Benevento. Originaria di Canosa di Puglia, giunse a Benevento nel lontano 1950, dopo aver sposato un uomo del posto.

«Sono sempre stata curiosa nella vita, e mi ritengo abbastanza colta – dice lei −, ma purtroppo mi mancava il cosiddetto “pezzo di carta” che oggi ho ottenuto in un ambiente che mi ha accolto con grande affetto e serenità». Il padre, accortosi della predisposizione della figlia allo studio grazie ai risultati brillanti che aveva conseguito in tutte le materie scolastiche, le aveva promesso di farle proseguire gli studi: cosa tutt’altro che scontata, a quei tempi, per una donna. Tuttavia, stando al racconto della signora Marianna, la guerra e alcune spiacevoli vicissitudini familiari la costrinsero a fermarsi invece alla quinta elementare. La sua caparbietà le avrebbero consentito di conseguire comunque il diploma di “taglio e cucito”. Da madre, ha seguito con passione e profonda partecipazione l’andamento scolastico dei figli.

«La signora Marianna − commenta la preside, Antonella Gramazio − rappresenta un prezioso punto di riferimento e una stimolante fonte di ispirazione per docenti e studenti, oltre che una figura di fascino, simpatia e raffinatezza, grazie al suo distintivo modo di relazionarsi, esprimersi e sorridere». Ora, la preside e gli insegnanti del Cpia di Benevento si preparano ad accogliere la donna a settembre per accompagnarla nel percorso che la porterà verso il suo nuovo traguardo: il diploma di maturità. I Cpia sono stati istituiti nel 2012. Oltre ai corsi di alfabetizzazione che consentono agli stranieri di apprendere la lingua italiana e di conseguire la certificazione linguistica di livello A2, offrono la possibilità di acquisire il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (l’ex licenza media) sia agli stranieri già in possesso del titolo che ai cittadini italiani di ogni età che, per motivi di varia natura, in passato hanno interrotto il percorso di studi. Proprio come la signora Marianna.