Maccabi-Virtus, bombe carta e idranti in centro a Bologna

Tensione a Bologna al corteo partito da piazza Maggiore per protestare contro la partita Virtus-Maccabi. I manifestanti pro-Pal, in campo contro la sfida di Eurolega tra la formazione di casa e la squadra di Tel Aviv si sono lungamente fronteggiati con il cordone di polizia. Sono partite delle bombe carta, la polizia ha risposto azionando gli idranti per disperdere la folla. I manifestanti hanno lanciato anche oggetti trovati nei cantieri. Il corteo è composto da alcune migliaia di persone.

Secondo la Questura sarebbero circa 5.000 in corteo per protestare contro la sfida al PalaDozza. Il corteo, secondo la ricostruzione della Questura, è arrivato su via Lame all'altezza della baracchina Tper e si è fermato per diversi minuti. Alcuni dei manifestanti si sono coperti il volto e hanno smontato parti del cantiere e hanno recuperato transenne, mazze di legno e altri materiali. Poi verso le 20 alcuni manifestanti hanno iniziato a lanciare numerosi fumogeni, bottiglie di vetro verso il reparto. Sono stati sparati anche dei fuochi d'artificio indirizzati sulle forze dell'ordine ad altezza uomo. Molti hanno preso dei bastoni dal cantiere. «A quel punto è stato reso necessario l'utilizzo del l'idrante da parte delle Forze dell'Ordine per disperdere la folla», dice la Questura. Il gruppo poi si è diviso, alcuni verso piazza Malpighi altri verso Ugo Bassi e Marconi.