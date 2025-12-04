La fiamma olimpica di Milano-Cortina è arrivata in Italia

La lanterna contenente il "fuoco olimpico" è stata consegnata al presidente Mattarella. Venerdì mattina verrà acceso il braciere e partirà il lungo viaggio

La lanterna contenente la Fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è stata consegnata alla Vetrata affacciata sul cortile d'onore del Quirinale al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, e dalla tedofora Jasmine Paolini. Presenti il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, e l'amministratore delegato della Fondazione dei Giochi, Andrea Varnier. Venerdì mattina, in una cerimonia in programma alle 11, verrà acceso il braciere, dal quale verrà poi accesa la fiaccola che inizierà il suo viaggio in Italia fino all'inaugurazione dei Giochi.

Il fuoco sacro di Olimpia riposa custodito, per questa notte, al Quirinale. Il Presidente Sergio Mattarella farà ripartire la fiamma alla volta di Milano, che ospita con Cortina questa edizione dei Giochi Invernali, non prima di venerdì mattina. La torcia é essenziale nel nome e nelle linee, così come ecosostenibile nella concezione: materiali riciclati, biocarburante. È giunta a Roma su un airbus 320 di ITA Airways. L'atterraggio a Fiumicino é avvenuto in lieve ritardo sul programma. A bordo il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il sindaco di Milano Sala. Sergio Mattarella ha atteso all'ingresso della Vetrata nel Cortile d'Onore del Quirinale, come si fa con i capi di stato in visita ufficiale, l'arrivo scortato non a caso dai corazzieri in motocicletta d'ordinanza.