In aumento gli infortuni mortali: 889 denunce all'Inail fino a dicembre 2025

Nei primi dieci mesi dell'anno, le denunce di infortuni mortali (esclusi gli studenti) presentate all'Inail sono state in totale 889, in aumento rispetto alle 877 dello stesso periodo del 2024. È quanto emerge dalle tabelle dell'Istituto. Il confronto con l'anno precedente evidenzia un aumento delle morti in occasione di lavoro dello 0,5%, fino a 652, e di quelle in itinere del 3,9%, fino a 237. Risultano di più rispetto ai primi dieci mesi del 2024 anche gli infortuni in occasione di lavoro denunciati (350.849, +0,2%) e quelli in itinere (82.101, +2,8%). Le denunce di malattia professionale sono 81.494, il 10,2% in più.

Una nota precisa che "le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate entro il mese di ottobre 2025, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 652, tre in più rispetto alle 649 registrate nel 2024 e una in più rispetto al 2019, 17 in meno sul 2023, due in meno sul 2022, 163 in meno sul 2021, 206 in meno rispetto al 2020". Dall'analisi territoriale emergono aumenti al Sud (da 135 a 152) e nel Nord-Est (da 143 a 149) e cali nel resto del Paese.

Tra i settori spiccano per gli incrementi le attività manifatturiere (da 86 a 98 decessi denunciati) e il commercio (da 48 a 57). Rapportando il numero dei casi mortali in occasione di lavoro agli occupati, l'incidenza dei decessi sul lavoro passa da 2,82 decessi denunciati ogni 100mila occupati Istat di ottobre 2019 a 2,69 del 2025 (-4,6%) e diminuisca dello 0,7% rispetto a ottobre 2024 (da 2,71 a 2,69). Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'Inail entro il mese di ottobre 2025 sono state 64.391, in aumento del 4,7% rispetto alle 61.523 del 2024. Delle oltre 64mila denunce di infortunio, 1.512 hanno riguardato studenti coinvolti nei percorsi "formazione scuola-lavoro", in riduzione dell'8,9% rispetto al 2024. I casi mortali denunciati all'Inail entro il mese di ottobre 2025 risultano essere sette contro i 13 del 2024.