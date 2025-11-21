Il primo esame del semestre filtro di Medicina finisce online. Cosa succede adesso?

Era il giorno più atteso e insieme più temuto dalle 55mila matricole che stanno frequentando il semestre filtro di Medicina. Ma la prima prova d’esame di ieri, alla quale ha partecipato ben l’87% degli studenti a dimostrazione dell’impegno che questi ragazzi stanno mettendo per cercare di realizzare le loro aspirazioni, è finita online prima della fine dell’esame susistando le ire del ministero e della conferenza dei rettori che hanno bollato come inaccettabile la cosa.

Tre le materie da affrontare: Chimica, Fisica e Biologia. Il sistema è stato costantemente monitorato tanto che a che fine giornata è emersa la (temuta) fuga di notizie. Le immagini attualmente in circolazione saranno trasmesse dal ministero dell'Università agli atenei, affinché possano essere individuati i responsabili e venga ripristinato il pieno rispetto delle procedure previste, incluso l'annullamento della prova. L'eventuale annullamento sarà ad personam, riguarderà l'esame del candidato individuato come responsabile della diffusione delle immagini. Anche la Conferenza dei rettori ha assicurato "totale intransigenza".

Le commissioni esaminatrici hanno già avviato le operazioni di correzione dei compiti ed entro il prossimo 3 dicembre sarà pubblicato sulla piattaforma Universitaly l'esito degli esami del primo appello. Ogni studente avrà 48 ore di tempo per accettare il risultato o rifiutarlo. Il secondo appello, sempre per tre materie, si terrà il 10 dicembre.

Soddisfazione è stata espressa dalla ministra Anna Maria Bernini che ha parlato di una rivoluzione, quella della eliminazione del test di ingresso, che è già diventata realtà. “È stata una prova complessa, nuova, impegnativa, che il sistema universitario ha affrontato e superato con professionalità e serietà. Oggi abbiamo dimostrato che il semestre aperto funziona". Per questo anno accademico, uno studente su 2,7 avrà la possibilità di farcela; dal 2023-2024 il numero di posti per le immatricolazioni è passato dai complessivi 17mila agli attuali 19mila (24mila se si considerano anche gli atenei privati).Positivo il commento della Conferenza dei rettori. "Il primo appello - ha detto la presidente della Crui, Laura Ramaciotti - si è svolto regolarmente e gli atenei hanno dato prova di grande efficienza. La modalità con cui si sono tenute le prove conferma la validità della riforma dell'accesso, che supera un sistema farraginoso e introduce criteri capaci di valorizzare davvero il merito dei nostri ragazzi. Dai rettori ho ricevuto conferma del buon andamento in tutte le sedi".

Numerose le proteste che si sono verificate fuori dagli atenei: gli studenti Uds e Cambiare Rotta, oltre alla Flc Cgil, che hanno contestato anche con flash mob e azioni dimostrative la riforma per l'accesso a Medicina. "Il semestre filtro nuoce alla salute del sistema formativo e degli studenti. Non è un meccanismo che aiuta chi sogna di diventare medico: al contrario, aggiunge incertezza, stress e disuguaglianze", hanno affermato gli studenti. L'Unione degli studenti ha predisposto una diffida chiedendo che tutti gli studenti vengano ammessi e che si intervenga sulle evidenti irregolarità del percorso.