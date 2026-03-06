Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti)

L’ordinanza è arrivata nel giorno in cui dovevano iniziare le perizie psicologiche sui bambini. E ha cambiato improvvisamente il quadro di una vicenda che, da oltre tre mesi, solleva interrogativi sempre più insistenti. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha infatti disposto l’allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto dove viveva insieme ai suoi tre figli — una bambina di otto anni e due gemelli di sei — dopo che il 20 novembre 2025 i minori erano stati sottratti alla coppia che abitava nel bosco di Palmoli, nel Chietino. Contestualmente è stato deciso il trasferimento dei bambini in un’altra struttura protetta e la separazione dalla madre. La decisione, anticipata da un post del Tg1 e confermata dalle agenzie, è stata resa nota proprio mentre era in programma l’avvio della perizia psicologica sui tre minori disposta dai giudici. I test avrebbero dovuto essere somministrati nella stessa casa famiglia dalla consulente tecnica d’ufficio, la psichiatra Simona Ceccoli, alla presenza del consulente della difesa, lo psichiatra Tonino Cantelmi. L’attività peritale era prevista per due giorni e dovrà stabilire lo stato psicologico dei bambini; i risultati saranno poi trasmessi alle parti entro sessanta giorni.

L’improvvisa ordinanza di trasferimento — arrivata nel pieno della procedura — rischia però ora di incidere anche sull’andamento delle stesse perizie. «C’è un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta — ha commentato con evidente ironia l’avvocato della famiglia, Marco Femminella, entrando nella struttura — che, in pieno svolgimento della consulenza, ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre». «È una decisione che ci terrorizza» il commento di Marina Aiello, una delle psicologhe che compone il team dei periti della famiglia: «Non ho ancora parlato con i genitori - ha detto entrando nella struttura protetta -, siamo qui per fare il colloquio e vedere i bambini. Mi auguro di poterlo fare, questa è la mia speranza. Si tratta di uno sconvolgimento che ha fatto un'escalation di gravità enorme e assurda». Durissimo il comunicato diramato poco dopo la notizia dagli uffici della Garante dell'Infanzia, Marina Terragni, che si è detta «allarmata» e ha chiesto che la decisione venga immediatamente sospesa: «Qualche settimana fa una perizia indipendente realizzata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti – sottolinea Terragni – aveva già segnalato lo stato di disagio e sofferenza dei minori e indicato come fosse "indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine nella situazione affettiva attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari al fine di estinguere i comportamenti di disagio evidenziati dai bambini". Auspicio scientificamente fondato che non ha invece trovato alcun ascolto. Ci si starebbe anzi muovendo in direzione contraria, infliggendo ai minori l’ulteriore trauma di essere separati, oltre che dal padre, anche dalla madre». La Garante, «in nome del principio inaggirabile del superiore interesse del minore – che è e deve restare sempre e saldamente al centro di questi provvedimenti» auspica «un ulteriore approfondimento medico indipendente sulla base di quanto già verificato. Approfondimento atto a verificare le possibili conseguenze di questo trasferimento-separazione sulla salute dei tre bambini».

La nuova decisione segna un ulteriore passaggio in una vicenda già segnata da polemiche e contestazioni procedurali. Nei giorni scorsi infatti era emerso un altro elemento destinato ad alimentare le perplessità della difesa. Al centro della contestazione ci sono alcuni post pubblicati sui social dalla psicologa Valentina Garrapetta, collaboratrice della stessa consulente tecnica Ceccoli incaricata di svolgere le perizie sulla famiglia. Cinque messaggi pubblicati tra il 23 e il 30 novembre — quindi pochi giorni dopo l’allontanamento dei bambini — sono stati segnalati dai consulenti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, che hanno presentato un’istanza di ricusazione. In uno dei post si legge: «La fiaba esotica della famiglia del bosco è finita così: con un casolare gratis, immerso nel verde, offerto come se fosse un premio». In un altro intervento la stessa psicologa scriveva: «Il tribunale e gli assistenti sociali stanno portando avanti da mesi un delicatissimo e prezioso compito, lasciateci lavorare in pace. Cialtroni». Secondo la difesa della famiglia — rappresentata dagli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella — non si tratta soltanto di esternazioni private ma di prese di posizione pubbliche che rischiano di incrinare il principio di terzietà in un procedimento che riguarda la vita di tre minori. Una questione che ha spinto a intervenire anche la Garante per l’infanzia della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, annunciando la volontà di promuovere tutti gli approfondimenti necessari per chiarire i fatti. Aiello e Cantelmi contestano inoltre anche la metodologia utilizzata nelle perizie sulla capacità genitoriale della coppia, ritenendo i test scelti non adeguati a indagare pienamente le competenze educative dei genitori e fondati su strumenti considerati superati, con un ampio margine di discrezionalità interpretativa. In particolare l’attenzione si concentra sull’uso dei cosiddetti test grafici.

La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” ha ormai oltrepassato, per altro, i confini locali. Nathan Trevallion, cittadino britannico, e Catherine Birmingham, australiana, vivevano da alcuni anni con i tre figli in un casolare immerso nei boschi di Palmoli, piccolo comune dell’entroterra abruzzese. Una scelta di vita radicale ma non clandestina, che non aveva mai fatto emergere — secondo quanto finora risulta — episodi di violenza, maltrattamenti o situazioni di pericolo per i bambini. Dopo l’allontanamento dei minori, disposto il 20 novembre scorso, i tre piccoli sono stati collocati in una struttura di accoglienza nell’area di Vasto, dove fino a oggi vivevano insieme alla madre. Il padre, invece, è rimasto fuori dalla struttura mentre prosegue il procedimento sulla capacità genitoriale della coppia. La vicenda ha avuto eco anche all’estero. Nei giorni scorsi la coppia ha chiesto al governo australiano guidato da Anthony Albanese di intervenire per consentire il rimpatrio della madre e dei bambini. La richiesta è stata riportata dal Sydney Morning Herald e rilanciata da un servizio della trasmissione televisiva australiana 60 Minutes. «Mi sento vuoto di dentro, pieno di tristezza», ha raccontato Trevallion durante l’intervista. «I miei figli non meritano quello che sta succedendo». Nel frattempo il proprietario del casolare in cui la famiglia viveva, l’ex ristoratore di Ortona Armando Carusi, ha ribadito di essere disposto a mantenere la casa in comodato gratuito ancora per un anno nella speranza di favorire il ricongiungimento familiare, nonostante una fondazione del Nord Italia si fosse offerta di sostenere le spese di locazione fino alla maggiore età dei bambini.