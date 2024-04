Riccardo Nencini - .

COMMENTA E CONDIVIDI













«Terribile». Una sola parola usa Riccardo Nencini per commentare la vicenda dello scrittore Antonio Scurati “oscurato” dalla Rai nel suo monologo sul 25 aprile e Giacomo Matteotti . Nencini, ex segretario del Nuovo Psi, è un biografo dell’eroe socialista trucidato da una squadraccia fascista. Dopo un libro dal titolo emblematico (Solo), ne è in uscita un altro a sua firma (Muoio per te), per Mondadori, «con documenti inediti di politica estera».





Perché definisce Matteotti «solo»?

Perché la sua figura è scomoda un po’ per tanti. Per la destra, per ovvie ragioni. Per i Popolari, che sconfessando Sturzo, diedero il loro voto a favore (con grande pentimento successivo di De Gasperi) al primo governo Mussolini, ma anche per i comunisti che, considerando imminente la svolta rivoluzionaria, non si resero disponibili al governo di grande coalizione, che Turati e Matteotti proponevano con i Liberali di Giovanni Amendola e i Popolari, che avrebbe salvato l’Italia dal fascismo.





Perché giudica «terribile» l’esclusione di Scurati?

Perché se inviti un ospite, peraltro premio Strega, deve poter esprimere il suo pensiero.