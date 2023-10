Ranya Moufidi e Melissa Agliottone - -

Si chiamano Melissa e Ranya, entrambe tredicenni, le rappresentanti italiane della ventunesima edizione del Junior Eurovision Song Contest, versione giovanile del noto festival musicale internazionale. Scelte da Rai Kids, il 19 novembre partiranno per Nizza, dove domenica 26 si terrà la finale della manifestazione, trasmessa in diretta su Rai2 e RaiPlay.

Rivelazioni della prima edizione italiana di The Voice Kids, la vincitrice Melissa Agliottone, nata a Civitanova Marche, e la finalista Ranya Moufidi di Ciserano, in provincia di Bergamo, si esibiranno con il brano Un mondo giusto, prodotto da Universal Music Italy e scritto da Marco Iardella e Franco Fasano. «Un mondo giusto non è questo, non è la guerra e non è la cattiveria. Questa canzone dice che dobbiamo puntare a un mondo migliore e la musica può aiutarci in questo», hanno raccontato le cantanti.

Spigliate e determinate, sono amiche sul palco e nella vita. Hanno legato il primo giorno di partecipazione al talent, quando Ranya ha proposto a Melissa di cantare insieme: «Abbiamo capito subito che sarebbe potuta nascere un’amicizia, nonostante i nostri caratteri differenti». Tanto legate quanto diverse, si completano non soltanto artisticamente. «Io sono più calma e precisa - ha spiegato la giovane marchigiana -, mentre lei è più “come va, va”, se si sbaglia, si cancella e si rifà». «Se a me dicono qualcosa di brutto - ha aggiunto Ranya -, mi entra da un orecchio e mi esce dall’altro».

“Heroes” è lo slogan del Junior Eurovision 2023 e, come tutti i ragazzi e le ragazze della loro età, anche le rappresentanti italiane hanno degli idoli a cui ispirarsi. «Io ascolto artisti blues e soul come Aretha Franklin, Stevie Wonder e Alicia Keys, oppure Marco Mengoni», ha affermato Melissa, mentre la giovane bergamasca di origini marocchine preferisce cantanti come Ariana Grande, The Weekend, Billie Eilish ed Elodie. Alla manifestazione di quest’anno parteciperanno, oltre all’Italia, anche Albania, Armenia, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Ucraina. Una gara fra giovani talenti internazionali che Melissa e Ranya affronteranno con grinta, determinazione, passione e tanta voglia di fare musica.

Entrambe seguono da anni la competizione: «Io sono una grande fan dell’Eurovision, l’ho sempre guardato. La mia canzone preferita è Euphoria di Loreen, che ha vinto per la Svezia nel 2012, mentre per l’Italia è Zitti e buoni dei Måneskin», ha dichiarato Ranya, e in questo la sua compagna di viaggio concorda aggiungendo all’elenco dei nomi anche quello di Lissandro, vincitore francese del Junior Eurovision 2022 con il brano Oh Maman!.

Oltre al canto le giovani artiste coltivano anche altri interessi: Ranya per la recitazione e Melissa per il disegno, il pianoforte e la batteria. Partecipare al Junior Eurovision è un sogno per entrambe, «ancora di più farlo insieme»: «Io auguro a tutti un’amicizia come quella che ho con Melissa - ha concluso Ranya - perché può aiutare tantissimo».