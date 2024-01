Simone Bolelli e Andrea Vavassori - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Si è interrotto sul più bello il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia azzurra cede in due set a Bopanna ed Eben nella finale di doppio degli Australian Open. 7-6 7-5 il punteggio a favore dell’indiano e dell’australiano. Una partita giocata ad alto livello e per lunghi tratti anche molto equilibrata. Sono stati decisivi il tiebreak del primo set e il break a zero nell’undicesimo game del secondo. È il primo Slam per Bopanna. Dalla prossima settimana, insieme a Ebden, sarà il numero uno del mondo della specialità a 43 anni. «Sono state due settimane molto belle insieme» ha dichiarato Simone Bolelli subito dopo l’incontro. «Abbiamo cominciato a giocare in doppio l’anno scorso, stiamo facendo grandi cose, sono sicuro che quest’anno sarà pieno di gioia per noi» ha aggiunto Andrea Vavassori.

Il primo set scivola via con grande equilibrio fino al tiebreak, dove Bopanna ed Ebden prendono prepotentemente il sopravvento, siglando un pesante 7-0. Poco da rimproverare agli azzurri, forse solo il passante con il dritto lungo linea provato da Bolelli nel secondo punto. Un po’ troppo prevedibile il colpo provato da Simone, nonostante sia arrivato dopo una risposta molto profonda di Ebden. L’indiano, infatti, non si fa trovare impreparato nella volèe di chiusura. È lo stesso Bopanna che trova il secondo mini break, uscendo dallo scambio da fondo campo con un dritto forte e al centro. Vavassori prova ad entrare con la volèe, ma non trova il campo. Una palla intelligentissima quella dell’indiano, sulla quale era molto difficile intervenire. L’altro decisivo allungo arriva con un’altra grande risposta di Ebden, poi attentissimo e chirurgico nella chiusura con lo smash. Il set point lo mette a segno lo stesso australiano con un dritto vincente incrociato. Tiebreak da incorniciare.

Nel secondo set tutto sembra portare di nuovo all’atto conclusivo. Ma nell’undicesimo game la tensione gioca un brutto scherzo ad Andrea Vavassori. Dopo essersi ritrovato sotto 0-30 nel suo turno di servizio, commette doppio fallo e nel punto successivo non trova incisività con il dritto, permettendo a Ebden di entrare con la volèe. È lo stesso australiano che chiude l’incontro al servizio, ma è uno smash di Bopanna che sancisce la vittoria. Rimane comunque un grande torneo per gli azzurri. È mancata la ciliegina sulla torta, ma l’impressione è che non sia passato il treno della vita. Ci saranno altre grandi occasioni.