Staino taglia il traguardo da vincitore

Settimo oro per la squadra italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Lo conquista Massimo Stano nella 20 chilometri di marcia.

La gara è stata disputata a Sapporo. L'azzurro ha chiuso in 1'21"05 superando a sorpresa i giapponesi Koki Ikeda (+0.09) e Toshikazu Yamanishi (+0.23), staccati nell'ultimo chilometro.

Si tratta della 33esima medaglia per l'Italia a questa edizione dei Giochi: 7 ori, 10 argenti e 16 bronzi.

L'impresa di Stano è arriva stamani, nel pomeriggio di Sapporo, mille chilometri a nord di Tokyo, con 29 gradi sul circuito da un chilometro all'Odori Park.

Stano, 29 anni, è nato a Grumo Appula in Puglia e vive a Roma. Dal 2016 è sposato con Fatima Lotfi, ex mezzofondista di origini marocchine, ora anche lei passata alla marcia. La sua prima figlia, Sophie. è nata lo scorso febbraio, e a lei e alla moglie "che mi sopporta" dedica la sua vittoria. I suoi modelli sono l'ex marciatore azzurro Ivano Brugnetti e quello ecuadoriano Jefferson Perez. Al traguardo Stano ha festeggiato con il gesto del dito in bocca a simboleggiare l'arrivo di un bebè e poi ha atteso l'arrivo dei due rivali per salutarli con un inchino.

Tesserato per le Fiamme Oro, era alla prima esperienza olimpica.

Massimo Stano è il sesto campione olimpico italiano della storia nella marcia, il terzo nella 20 chilometri. Nella distanza più corta della specialità del 'tacco-punta' il primo oro olimpico era stato nel 1980 a Mosca, Maurizio Damiliano dominatore assoluto della prova svoltasi lungo le rive della Moscova. Nel 2004 in un circuito nei pressi dello stadio Olimpico di Atene a firmare il trionfo azzurro era stato Ivano Brugnetti. Nella 50 km, la storica distanza della marcia che nei prossimi anni uscirà sia dal programma delle Olimpiadi che dei Mondiali, il primo italiano campione olimpico era stato Giuseppe 'Pino' Dordoni nella 50 km a Helsinki. Ai Giochi di Tokyo nel 1964, sotto la pioggia, vittoria per Abdon Pamich e nel 2008 a Pechino, Alex Schwazer.

Elia Viviani bronzo nell'Omnium di ciclismo su pista

Elia Viviani ha vinto la medaglia di bronzo nell'Omnium di ciclismo su pista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Rio 2016 nella stessa disciplina (ma con sei prove invece che quattro) Il portabandiera italiano a Tokyo 2020 aveva conquistato l'oro. La medaglia d'oro è stata vinta dal britannico Matthew Walls con 153 punti, argento al neozelandese Campbell Stewart con 129. Viviani ha chiuso al terzo posto con 124 punti.



Viviana Bottaro è bronzo nel karate