Fiorello sul palco di Sanremo in versione don Matteo - (Lapresse)

COMMENTA E CONDIVIDI











“Buonasera fratelli, buonasera sorelle”. Fiorello irrompe nella platea dell’Ariston presentandosi in tonaca lunga da prete ad aprire il 70 Festival di Sanremo. “In questo mondo c’è bisogno di pace – recita “don” Rosario come già visto nel suo show teatrale e radiofonico Il Rosario della sera -. Questo è il Festival delle polemiche bisognava entrare con qualcosa di forte. Scambiatevi un segno di pace, sia fra il pubblico, sia in sala stampa”.

Astuta mossa dell’amico Fiorello venuto in supporto ad Amadeus, “il pericolo numero uno ce lo abbiamo qua” scherza dopo le polemiche sul sessismo. Per evitare guai aggiunge Fiorello: “Non sono blasfemo, faccio un appello al Santo Padre, non mandi una scomunica: questo è un abito di scena. E’ l’abito originale di don Matteo, uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia”. Entra Amadeus emozionato ed inizia lo show.

La serata scorre fra le emozioni di Diodato e il bel brano delle Vibrazioni tradotto nella lingua dei segni. Con l'entrata di Al Bano e Romina, accompagnati dalla figlia Romina jr, è Nostalgia canaglia e tutto l'Ariston canta.

Lascia invece perplessi Achille Lauro che cantando la sua Me ne frego si libera di un ampio mantello per presentarsi con una ridicola tutina aderente tinta carne, che a suo dire dovrebbe rappresentare la spoliazione di san Francesco dai beni materiali, in una performance che scivola invece in una brutta parodia.

Durante la serata i temi seri non mancano. La spigliatissima Diletta Leotta, compagna di serata di Amadeus, rende omaggio alla bellissima nonna Elena, 85 anni, in prima fila con un affettuoso monologo sul rapporto tra la bellezza e il tempo che passa. Nell'attesa della giornalista italo-israeliana di origine palestinese Rula Jebreal, che parlerà “ di una emergenza internazionale”, quella della violenza sulle donna mettendosi a nudo la giornalista, la cui madre si uccise dopo anni di violenze, e che devolverà a Nadia Murad, la giovane yazida stuprata dall’Isis e Premio Nobel per la pace 2018, il 50 per cento del suo cachet. In serata attesa anche Jessica Notaro, stata sfigurata dall’acido e con il cantante Antonio Maggio canterà una canzone scritta insieme da Ermal Meta, Con la faccia e con il cuore.