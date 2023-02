Ansa

"Ho il piacere e l'onore di annunciare che questa sera sarà presente in sala per la prima volta nella storia della Repubblica il presidente della Repubblica Sergio Mattarella". Così Amadeus ha annunciato la presenza eccezionale questa sera all’Ariston del Presidente Mattarella accompagnato dalla figlia Laura alla puntata d'esordio del 73mo festival di Sanremo condotto stasera insieme a Gianni Morandi e Chiara Ferragni. "Sono emozionato ma soprattutto grato al presidente Mattarella di aver accettato il mio invito -ha aggiunto il conduttore- e per questo devo ringraziare il consigliere per la comunicazione del Quirinale Giovanni Grasso e i giornalisti che lavorano da tempo perché questo possa accadere". La presenza di Mattarella è legata ai festeggiamenti per i 75 anni della Costituzione italiana.

"Mi sembra importante sottolineare come la presenza del presidente Mattarella all'Ariston testimoni la sua vicinanza al mondo dello spettacolo, della musica e della canzone italiana, di cui il festival è la massima espressione", ha aggiunto Amadeus.

Il Festival quindi si aprirà con l’Inno nazionale interpretato da Gianni Morandi, cui seguirà un intervento di Roberto Benigni di un quarto d’ora sulla Costituzione, “con la sua capacità di farla arrivare a tutti, ci sarà molta profondità e leggerezza”, aggiunge il direttore dell’intrattenimento e prime time Rai Stefano Coletta.

Come ha spiegato ai giornalisti lo stesso Giovanni Grasso: ”Quest’anno il Presidente ha già iniziato a partecipare ad alcune iniziative per i 75 anni della Costituzione, come nel Giorno della Memoria. Sembrava giusto, dato che la Costituzione parla di promozione della cultura, rendere omaggio anche alla cultura popolare, e questo è il Festival della cultura popolare”.