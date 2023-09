Il gruppo folk ucraino DakhaBrakha - foto di Vitaliy Yurasov

Con i loro cappelli e abiti tradizionali i DakhaBrakha sono una delle più celebri band ucraine al mondo per la loro originalissima miscela folk nazionale e musiche e strumenti di tutto il pianeta. Ma oggi è impossibile pensare la musica di questa band di Kyjiv al di fuori di un contesto politico. Ma molto prima dello scoppio della guerra, il gruppo di quattro elementi utilizzava la propria musica per offrire una visione di un’Ucraina cosmopolita, innovativa e indipendente. L’occasione per ascoltarli in Italia sarà questa sera al Teatro Argentina di Roma nell’ambito della trentottesima edizione del Romaeuropa Festival che è tornato dal 6 settembre al 19 novembre con ben 90 spettacoli, 300 aperture di palcoscenico, oltre 500 artisti provenienti da 34 paesi per oltre due mesi di programmazione tra musica, danza, teatro, nuovo circo. “DakhaBrakha” è una miscela delle antiche parole ucraine per “dare” e “prendere” e i membri Marko Halanevych, Olena Tsybulska, Iryna Kovalenko e Nina Garenetska suonano una gamma di strumenti provenienti da India, Russia, Australia, Medio Oriente e Africa. Li abbiamo intervistati appena arrivati a Roma direttamente da Kyjiv.

Come è cambiata la vostra vita dallo scoppio della guerra?

Nei primi giorni successivi all’invasione russa su larga scala, eravamo titubanti su cosa avremmo dovuto fare, come agire e come avrebbe dovuto essere la nostra resistenza. Tuttavia, in seguito ci siamo resi conto che il modo più efficace per fare la differenza era essere sulla scena mondiale. Parlando con persone di tutto il mondo, condividendo gli eventi in Ucraina e discutendo su chi è responsabile di questi eventi, siamo riusciti ad accumulare fondi per varie iniziative di volontariato. Siamo impegnati in questo lavoro da un anno e mezzo.

Dove vivete adesso voi e le vostre famiglie?

Ognuno di noi ha situazioni e circostanze di vita diverse. Alcuni sono tornati in Ucraina per stare con le loro famiglie, mentre altri continuano a sopportare la guerra con le loro famiglie fuori dalla loro patria. Entrambe queste situazioni comportano difficoltà e rischi. Ognuno di noi sta valutando se stiamo facendo la cosa giusta.

Siete diventati ambasciatori musicali dell'Ucraina: quanto è importante mantenere viva la cultura ucraina?

Ci auguriamo di stare facendo un lavoro importante. Da 15 anni giriamo attivamente il mondo, dalla Nuova Zelanda al Messico. Quando abbiamo iniziato, pochissime persone conoscevano l’Ucraina e, se lo sapevano, l’informazione era superficiale e non del tutto accurata. Oggi siamo orgogliosi di rappresentare una nazione che resiste con successo all’aggressione di un potente impero. Le nostre aspirazioni alla libertà, alle libertà civili, ai valori universali e alla democrazia ispirano le persone in tutto il mondo. Ci auguriamo che i nostri sforzi suscitino ulteriormente l'interesse delle persone per la nostra cultura e, in generale, per il fenomeno ucraino. Anche per questo siamo felici di esibirci al Romaeuropa Festival. Questa non sarà la nostra prima esibizione in Italia, ma sarà la nostra prima a Roma, una città che amiamo moltissimo.

Che messaggio portate nei vostri concerti in giro per il mondo?

Principalmente, andiamo in tournée dove persone e governi sostengono il desiderio di libertà e democrazia del popolo ucraino. Cerchiamo sempre di esprimere loro la nostra gratitudine per il loro supporto. Tuttavia, questo sostegno e questa solidarietà rimangono cruciali nella situazione attuale. Sfortunatamente, la guerra non è ancora finita e le forze russe continuano a distruggere le nostre case, la nostra gente, l’ambiente, l’economia e tutto ciò che si frappone sul loro cammino. Inoltre, la maggioranza dei russi sostiene questa via del terrore. Oggi sono stati documentati più di 40.000 crimini di guerra. Migliaia di bambini ucraini sono stati portati fuori dall’Ucraina e centinaia sono stati uccisi. Cose terribili stanno accadendo nei territori occupati, dove gli ucraini sono privati anche dei diritti più elementari. La sopravvivenza spesso dipende dall’ottenimento del passaporto russo. In generale, da quasi 300 anni, l’Impero russo cerca di cancellare la nostra identità, e continua a farlo con rinnovato vigore. Dobbiamo fermare tutto questo. È una fortuna che il mondo civilizzato lo capisca, così come il fatto che le minacce provenienti dalla Russia di oggi non riguardano solo l'Ucraina. La macchina della propaganda, unita ai profitti derivanti dalle vendite di petrolio e gas, ha instillato nei russi di oggi uno sfrenato senso di superiorità rispetto ad altri Paesi e popoli. Il mondo civilizzato deve fare di tutto per fermare questo terrore e impedire che in futuro qualsiasi Paese desideri iniziare guerre così sanguinose.

La vostra è una musica aperta al dialogo tra le culture e cosmopolita. Un segnale importante per la pace?

Sì, il mondo di oggi è globale, ma per noi è fondamentale che ogni elemento conservi la sua unicità. Abbiamo scelto la strada della sperimentazione delle tradizioni folcloristiche ucraine. È un percorso di compenetrazione, arricchimento reciproco e sintesi. Questo è il mondo oggi. Tuttavia, rispettiamo anche le persone che si impegnano a preservare la propria autenticità e unicità. Quando esploriamo il patrimonio musicale etnico del mondo, troviamo molte somiglianze tra popoli molto diversi, il che ci dà motivo di considerare il nostro mondo come comune e unificato. Sogniamo un tempo in cui le nazioni si rispetteranno a vicenda e non imporranno la loro realtà e visione agli altri.

Quali argomenti trattano le vostre canzoni?

La maggior parte dei testi delle nostre canzoni sono folk, scritti 100, 200 o 1000 anni fa. Pertanto, affrontano temi umani universali, come l’amore o la morte. Ci sono canti rituali, come ad esempio i canti primaverili, con cui i nostri antenati richiamavano gli uccelli e salutavano l’arrivo della primavera. Naturalmente ci sono anche canzoni sulla guerra. Abbiamo anche diverse canzoni scritte da poeti ucraini, come la canzone Ptakh (”Uccello”) scritta da Serhii Zhadan un paio di anni fa. Riguarda la speranza e la fede del popolo ucraino in un futuro felice.

E i Dhakabrakha cosa sperano per il futuro?

È chiaro che oggi tutti i nostri sogni e le nostre speranze sono legati all’arrivo della pace nel nostro Paese. Ogni ucraino lo sogna. Tuttavia, ci rendiamo conto che la pace non arriverà se non liberiamo tutto il nostro territorio perché gli ucraini nei territori occupati stanno vivendo tempi terribili di umiliazioni, abusi e torture. Inoltre, se lasciamo una parte dell’Ucraina occupata da Putin, si creerà un pessimo precedente. Significherà che non si applicano leggi internazionali, ma solo quelle della forza e dell’arroganza. Questo non è il mondo in cui vogliamo vivere. Il male deve essere punito e il mondo civilizzato deve fare di tutto per garantire che né Putin né nessun altro presidente russo desideri mai espandere i confini del proprio Paese attraverso metodi terroristici e sanguinari.