Ritrovato nel sito neolitico di Çatalhöyük in Anatolia del pane fermentato del 6600 a.C. - Università Necmettin Erbakan

Durante una campagna di scavo a Çatalhöyük - centro abitato di epoca neolitica, che si trova nella odierna provincia turca di Konya, ai margini meridionali dell'altopiano anatolico - è stato ritrovato un "pane" risalente a 8.600 anni. Le analisi effettuate dal Centro di ricerca e applicazione della scienza e della tecnologia dell'Università di Necmettin Erbakan hanno stabilito che il residuo spugnoso ritrovato nell'area di scavo era per davvero pane fermentato del 6600 a.C.





A Çatalhöyük nel periodo Neolitico si trovava un insediamento organizzato in cui vivevano insieme ben 8mila persone. E proprio in questo luogo, gli archeologi, in un'area chiamata "Mekan 66", hanno ritrovato un forno intorno al quale sono stati recuperate tracce di grano, orzo, semi di pisello e un reperto grande quanto un palmo che poteva essere cibo, pane per l'appunto come poi hanno confermato le analisi.





Lo scavo nel sito neolitico di Çatalhöyük in Anatolia - Università Necmettin Erbakan

Ali Umut Türkcan, capo della delegazione di scavo e membro della facoltà dell'Università di Anadolu, ha sottolineato come oggi “l'archeologia moderna sta lavorando anche sull'archeologia del cibo. Dobbiamo anche dire che il punto di partenza dell'archeologia del cibo è l'Anatolia. Çatalhöyük è una delle tappe molto importanti qui. È un ritrovamento che abbiamo scoperto in 2021. Negli scavi turchi, questo tipo di materia organica viene ora sviluppato con documentazione molto precisa e studi dettagliati. Abbiamo dimostrato che potevamo rilevare i resti". Affermando che la città neolitica di Çatalhöyük occupa un posto importante nella ricerca archeologica internazionale, Türkcan ha affermato che grazie ad "un'attenta documentazione, si è capito che il piccolo e rotondo reperto spugnoso nell'angolo del forno era del pane. Il fatto che la struttura fosse ricoperta da un sottile l'argilla, sia il legno che il pane, hanno permesso il ritrovamento di tutti questi resti organici. Ha permesso che si conservassero fino ad oggi. I test al radiocarbonio effettuati presso il Tubitak Marmara Research Center hanno dimostrato che il nostro campione potrebbe andare risale a circa 6.600 aC."





Sempre Türkcan ha spiegato che i primi campioni di pane lievitato sono stati rinvenuti in Egitto e ha detto: "Possiamo dire che questo ritrovamento a Çatalhöyük è il pane più antico del mondo. Considerando l'osservazione, l'analisi e la datazione di questo residuo organico , ha circa 8mila 600 anni. È una versione ridotta di una pagnotta, non andava in forno, ma veniva fermentato ed è sopravvissuto fino ai giorni nostri con gli amidi in esso contenuti. Finora non esiste un esempio del genere. Çatalhöyük era già il centro di molti primati. I primi tessuti al mondo si trovavano a Çatalhöyük quando furono scavati. Legno Anche le opere erano a Çatalhöyük A questo si sono aggiunti pitture murali e dipinti". Sottolineando l'importanza degli studi di analisi dei risultati, Türkcan ha concluso affermando che "è una grande opportunità poter eseguire tutte le analisi complete nei laboratori dell'Università Necmettin Erbakan. È stato importante perché è stato presentato per il prima volta nei laboratori in Turchia".