È online sulla piattaforma Digital Sturzo la raccolta degli articoli pubblicati da Giulio Andreotti dal 1980 al 1993. per la rubrica "Bloc Notes" del settimanale «L’Europeo». Sono 592 documenti conservati in forma di ritaglio di stampa e in stesura manoscritta e dattiloscritta. Insieme alla raccolta è presente anche un nucleo di corrispondenza con i lettori e di carattere redazionale.

L’archivio personale di Giulio Andreotti è stato acquisito dall’Istituto Luigi Sturzo nel luglio 2007 con atto di donazione da parte del Senatore. L’archivio, dichiarato d’interesse storico particolarmente importante dalla Soprintendenza archivistica del Lazio, è costituito da 3.500 buste, pari a circa 600 metri lineari di documentazione suddivisa in due sezioni; nella prima (1.100 buste circa) le carte sono organizzate in 15 serie documentarie: Camera dei deputati, Cinema, Democrazia cristiana, Discorsi, Divorzio, Elezioni, Europa, Fiumicino, Governi, Parlamento, Personale, Scritti, Senato, Trieste, Vaticano; la seconda sezione (2.400 buste circa) è costituita da fascicoli corrispondenti a pratiche con classifica numerica (da 1 a 10.560), contenenti carte relative ad affari diversi (persone, luoghi/paesi, enti e organizzazioni, questioni e temi vari).

L’archivio conserva documentazione relativa alla sfera sia privata che pubblica di Giulio Andreotti e permette di ripercorrere la sua lunga attività di uomo di governo e di partito, di studioso, di giornalista e di saggista. Le carte ne documentano il ruolo istituzionale, come ministro e presidente del Consiglio, con particolare riguardo alla politica estera e comunitaria, l’attività nel partito della Democrazia cristiana, ma anche i rapporti con istituzioni e personalità della Chiesa, della cultura, dell’arte, dello sport, sia a livello nazionale che internazionale.