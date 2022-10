COMMENTA E CONDIVIDI













E' stato assegnato a tre fisici, il francese Alain Aspect, l'americano John Clauser e l'austriaco Anton Zeilinger il premio Nobel 2022 per la Fisica. L'annuncio è stato dato a Stoccolma dalla segreteria dell'Accademia Svedese delle Scienze. Il riconoscimento - si spiega nella motivazione - per il lavoro sulla meccanica quantistica, in particolare per gli esperimenti sulla correlazione quantistica, "che stabiliscono la violazione del teorema delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell'informazione quantistica".

I tre ricercatori avevano già condiviso nel 2010 il prestigioso Premio Wolf per la fisica attribuito loro "per i loro fondamentali contributi teorici e sperimentali ai fondamenti della fisica quantistica".

Attraverso esperimenti rivoluzionari, Alain Aspect, professore all'Universitè Paris-Saclay e all'Ècole Polytechnique in Francia e socio straniero dellìAccademia dei Lincei, John Clauser, ricercatore JF Clauser & Assoc. negli Stati Uniti, e Anton Zeilinger, professore all'Università di Vienna in Austria, hanno dimostrato il potenziale per indagare e controllare le particelle che si trovano in stati entangled ("intrecciati"). Ciò che accade a una particella in una coppia entangled determina ciò che accade all'altra, anche se sono molto distanti tra loro.

Lo sviluppo di strumenti sperimentali da parte dei vincitori ha gettato le basi per una nuova era della tecnologia quantistica, dando vita a un ampio campo di applicazioni che include computer quantistici, reti quantistiche e comunicazioni crittografate quantistiche a prova di hacker.

Da molti anni si attendeva che l'Accademia svedese assegnasse un Nobel nel campo della fisica quantistica e Aspect, Clauser e Zeiliger erano ritenuti tra i favoriti in questo campo.