Lionel Messi, fuoriclasse dell'Argentina e del Paris Saint-German - Ansa

Il campione argentino Lionel Messi, sette volte "pallone d'oro", è diventato cittadino onorario di San Severino Marche. La stella del Paris Saint-German riceverà nei prossimi giorni il riconoscimento in Municipio da parte del sindaco della cittadina in provincia di Macerata, Rosa Piermattei. Venerdì 25 marzo il Consiglio comunale delibererà il provvedimento. La famiglia Messi, come si desume dal cognome, ha lontane origini italiane, e in particolare marchigiane. La nonna materna di Lionel era nata nel comune tra le colline maceratesi mentre il padre, Jorge Horacio Messi, aveva ascendenze recanatesi. Nonno Angelo Messi, infatti, emigrò in Argentina da Recanati nel 1883. La mamma del calciatore, Maria Clelia Cuccittini era figlia di una settempedana (così si chiamano i cittadini di San Severino). Anche un bisavolo del numero 10 albiceleste (nato a Rosario il 24 giugno del 1987) era recanatese tanto che la città nel 2019 inviò al campione la tessera elettorale per votare alle amministrative.

Il nome Cuccittini però a San Severino non risulta all'anagrafe ed è probabile, come sostiene il giornalista e sociologo dell'emigrazione marchigiana in Argentina, Fiorenzo Santini, che la famiglia si chiamasse Coccettini: la differenza sarebbe determinata da un errore di trascrizione nei registri del Comune di Rosario. O forse l'errore è stato fatto da un funzionario alla frontiera del Brasile, perché i Messi, come molti marchigiani alla fine dell'Ottocento, emigrarono prima in Brasile per lavorare nelle piantagioni di canapa, e poi come contadini o carpentieri in Argentina.

A San Severino Marche, peraltro, è nato la mezzala della nazionale e della Fiorentina, ex Milan, Giacomo Bonaventura, detto Jack.