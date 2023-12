I Me Contro Te, alias Luì e Sofì, pubblicano il loro primo album di Natale

COMMENTA E CONDIVIDI













Lui è Luì, lei è Sofì e insieme sono i Me Contro Te: stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno generazionale che, in quasi dieci anni di carriera, ha intrattenuto e cresciuto almeno due generazioni di bambini. Dopo il successo dell’album Il Fantadisco dei Me Contro Te che ha esordito in vetta alla classifica ufficiale FIMI/Gfk nel febbraio del 2020, è appena uscito il loro nuovo disco Natale con Luì & Sofì, disponibile per Warner Music Italy, che contiene 10 brani di cui 3 inediti e 7 cover di classici natalizi.

Nel corso dell’ultimo decennio, i Me Contro Te hanno pubblicato 10 libri e sono usciti con 5 film campioni d’incassi, realizzato una serie tv (“La famiglia Reale” per Prime Video, la seconda serie in onda dal 20 dicembre) che ha raggiunto ascolti altissimi e girato l’Italia con una tournée nei palazzetti che ha coinvolto sia grandi che piccini. Abbiamo incontrato i due giovani siciliani, al secolo Sofia Scalia, 26 anni, e Luigi Calagna, 31 anni per approfondire la conoscenza di questo loro nuovo progetto.

“Era un progetto che meditavamo da un po’, quindi siamo super contenti - rispondono i due -. Il Natale è uno dei momenti più belli perché da qualche anno ci siamo trasferiti a Milano e torniamo in Sicilia proprio per le festività dove abbiamo la possibilità di stare un po’ di più con la nostra famiglia e i nostri amici. Per noi rappresenta un momento di festa e allegria e molto spesso ci ritroviamo a cantare le canzoni di Natale e a metterle come sottofondo per i pranzi per le cene”.

Brani natalizi che i due giovani cantavano fin da bambini anche in chiesa. “Siamo sempre stati credenti – spiega Sofì - . Io da piccola ero molto legata alla chiesa, frequentavo l’Acr, facevo la chierichetta e cantavo in chiesa tutte le canzoni di Natale che conosco benissimo. Col tempo con tutti gli impegni che abbiamo siamo un po’ poco praticanti, ma il valore religioso per noi è importante”. Ora tocca alle loro canzoni, 7 classici del Natale rivisitati in chiave dance (fra cui Il Natale arriva in città, Din Don Dan ( Jingle Bells), Feliz Navidad) e 3 inediti scritti da loro Super Babbo Natale, Come il Grinch e Sotto l'Albero. “Abbiamo scelto anche di inserire A Natale puoi per lasciare un messaggio molto positivo di affetto – dicono –. Natale può essere l’occasione per riallacciare dei legami che si erano persi e per stare un po’ insieme. Il messaggio che continuiamo sempre a dare anche nei nostri video e nelle nostre canzoni è ”Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano”. Ricordiamoci sempre il valore dell'amicizia e dell'amore”.