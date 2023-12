Un’immagine della serie tv “Me Contro Te: La Famiglia” - Loris T. Zambelli

Lui è Luì, lei è Sofì e insieme sono i Me Contro Te: stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno generazionale che, in quasi dieci anni di carriera, ha intrattenuto e cresciuto almeno due generazioni di bambini. Sono loro la coppia più amata delle Feste da parte dei bambini italiani, grazie al loro primo disco natalizio e al ritorno della serie Me Contro Te: La famiglia reale la cui seconda stagione è su Prime Video. Mentre la prima stagione della serie dal 26 dicembre va in onda tutti i giorni su Rai Gulp, alle ore 20.40, e in boxset su Rai Play.

Luì e Sofì iniziano una vacanza studio presso una regina per apprenderne le tradizioni, ma alla fine scopriranno che la nobile ama la semplicità e che li ha invitati per mostrare ai nipoti la genuinità di due persone normali come loro. Dopo il successo dell’album Il Fantadisco dei Me Contro Te che ha esordito in vetta alla classifica ufficiale FIMI/Gfk nel febbraio del 2020, è intanto uscito il loro nuovo disco Natale con Luì & Sofì, disponibile per Warner Music Italy, che contiene 10 brani di cui 3 inediti e 7 cover di classici natalizi. Nel corso dell’ultimo decennio, i Me Contro Te hanno pubblicato 10 libri e sono usciti con 5 film campioni d’incassi, realizzato una serie tv di successo e girato l’Italia con una tournée nei palazzetti che ha coinvolto sia grandi che piccini.

Dicono i due giovani siciliani, al secolo Sofia Scalia, 26 anni, e Luigi Calagna, 31 anni: «Il disco di Natale era un progetto che meditavamo da un po’, quindi siamo super contenti. Per noi è uno dei momenti più belli perché da qualche anno ci siamo trasferiti a Milano e torniamo in Sicilia proprio per le festività dove abbiamo la possibilità di stare un po’ di più con la nostra famiglia e i nostri amici. Per noi rappresenta un momento di festa e allegria e molto spesso ci ritroviamo a cantare le canzoni di Natale e a metterle come sottofondo per i pranzi per le cene delle Feste».

Brani natalizi che i due giovani cantavano fin da bambini anche in chiesa. «Siamo sempre stati credenti – spiega Sofì - . Io da piccola frequentavo l’Acr, facevo la chierichetta e cantavo in chiesa tutte le canzoni di Natale che conosco benissimo. Col tempo con tutti gli impegni che abbiamo siamo un po’ poco praticanti, ma il valore religioso per noi è importante ». Il disco appena pubblicato vuole lanciare per le feste un appello molto positivo all’affetto: «Il messaggio che continuiamo sempre a dare anche nei nostri video e nelle nostre canzoni è “Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano”. Ricordiamoci sempre il valore dell’amicizia e dell’amore».

I genitori di questi due giovani youtuber si fidano moltissimo. Ma come avete scoperto questa vostra vocazione per l’infanzia? «Noi non abbiamo mai scelto di creare contenuti per bambini, è arrivato per caso – spiega Luì - perché noi abbiamo iniziato la nostra carriera su Youtube, caricando dei video girati in casa, dove ci facevamo degli scherzi e delle sfide per gli amici. Dieci anni fa non esisteva il lavoro dell’influencer. In quel momento non c’erano più i programmi per bambini con cui siamo cresciuti noi sulla tv generalista, come Bim Bum Bam e La Melevisione. I bambini si spostavano su internet e ci intercettavano. Poi siamo diventati virali. Da lì abbiamo preso molta consapevolezza in più, sappiamo la responsabilità e il peso che abbiamo, quindi cerchiamo di essere sempre più positivi possibili e di trasmettere dei valori che possono essere apprezzati anche dai genitori».

Con l’uscita del primo film nel 2019 i Me Contro Te hanno avuto un vero e proprio boom, cresciuto durante il Covid («abbiamo fatto di tutto per aiutare i bambini chiusi in casa a ritrovare la loro normalità quotidiana», dicono). Se i loro film per incassi hanno salvato il cinema italiano (hanno anche vinto un David dello spettatore), i due stanno pensando al loro sesto film, sempre fatto di avventure fantastiche e divertenti adatte ai più piccoli, anche se, raccontano, «i bambini hanno una soglia dell’attenzione sempre più bassa, sono abituati a vedere su Tik-Tok che video di 10/15 secondi. È sempre una grande sfida tenerli al cinema seduti in poltrona per un’ora».

Il nuovo tour nei palazzetti nel 2024 è quello che festeggerà dal vivo i 10 anni della carriera di Me Contro Te ripercorrendone tutte le tappe. Che hanno portato i due a diventare una vera e propria azienda dalla potenza di fuoco impressionante: «Dal 2018 abbiamo deciso di creare la nostra azienda per lavorare in modo indipendente – spiega Luì -. Perché la cosa che ci ha sempre divertito è stato fare quello che ci piace. Gestiamo il marchio Me Contro Te a 360 gradi. Noi siamo la mente creativa di tutti i progetti, dalle bambole ai giochi da tavola ai film, siamo gli autori dei soggetti della sceneggiatura, dei dischi, della musica».

Ora manca solo un importante progetto, da loro annunciato due anni fa: il matrimonio. «Volevamo sposarci l’anno scorso per i 10 anni di fidanzamento – spiegano sorridenti -. Lo abbiamo annunciato sui social, ma hanno cominciato a incastrarsi una serie di lavori molto impegnativi che hanno portato a slittare fino a quest’anno, in cui abbiamo realizzato due film, un tour, una serie TV e un disco. Ma è sicuramente una promessa che manterremo e che coinvolgerà tutti i fan che ci seguono. Come ci vediamo fra 10 anni? Sposati e con figli».