Il direttore d'orchestra Beatrice Venezi tra i protagonisti femminili del Festival Mascagni

COMMENTA E CONDIVIDI













Sarà L’amico Fritz l’opera messa in scena dal Festival Pietro Mascagni a Livorno. Dopo l’edizione zero dello scorso anno, quasi una prova generale a causa delle restrizioni anti-Covid, la rassegna voluta dal Comune toscano dove nel 1863 è nato il maestro del verismo in musica torna questa estate, a partire dal 25 luglio, ben più articolata e allungata. Spartiti, mare e donne saranno gli ingredienti della manifestazione che intende far riscoprire la ricchezza di novità e di composizioni di un genio che nell’immaginario collettivo è associato unicamente a un titolo: Cavalleria rusticana. Il festival del 2021 punta sulla seconda opera scritta da Mascagni che aveva debuttato nel 1891, appena un anno dopo Cavalleria.

La commedia ispirata a un testo francese sarà proposta il 31 luglio e il 1° agosto al lago Alberto presso Guasticce con l’orchestra del teatro Goldoni di Livorno, la banda del Comune di Collesalvetti e il coro Schola cantorum: sul podio Gianna Fratta, mentre la regia è firmata da Giulia Bonghi. L’impronta femminile della kermesse, che rimanda alla fama di Mascagni come influencer del gentil sesso, emerge anche dalla scelta di affidare alla bacchetta di Beatrice Venezi il gala “Da Mascagni a Morricone” che si terrà il 3 settembre alla terrazza Mascagni con l’Orchestra della Toscana e il soprano Francesca Maionchi. E ancora dalla serata fra musica e prosa del 5 settembre dedicata alle “prospettive dell’amore dal punto di vista di Mascagni” con Laura Morante che, insieme alla figlia Agnese Caisse, leggerà alcune missive indirizzate dal compositore alle donne più importanti della sua vita.

Pentagramma e parole si uniranno per quasi due mesi lungo la costa del Tirreno all’insegna del tema “Musica salmastra”. «Se quando si fa il bagno in mare si esce, ci si asciuga e il salmastro rimane sulla pelle, a ricordarci il mare che ci ha ospitato, così accade con la musica: ospita, ricorda, protegge – spiega il direttore artistico Marco Voleri durante la presentazione di ieri –. La manifestazione vuole rimanere sulla pelle e negli occhi di chi ascolta. Sarà un viaggio nella musica mascagnana, con contaminazioni moderne. Un viaggio nelle capolavori di Mascagni e nei luoghi che ha vissuto: da piazza delle Erbe a Castel Sidney Sonnino, da lago Alberto alla terrazza che porta il suo nome».

Infatti viene lanciato anche il progetto “Terre mascagnane” che collegherà la rassegna a vari angoli del Livornese. Il festival si aprirà il 25 luglio con il recital musicale alle Secche della Meloria che avrà come voce narrante Michele Placido. Al via, poi, la Mascagni Academy, scuola di perfezionamento per cantanti lirici che si propone di valorizzare nuovi interpreti e che è partita il 6 maggio. Le giovani promesse saranno protagoniste di una serie di eventi: dalla “Mascagni Night” (13 agosto) a “Mascagni al castello Sonnino” di Livorno (24 agosto), fino alla serata sotto la casa natale di Mascagni (29 agosto), in piazza Cavallotti, con la pianista Laura Pasqualetti.<+RIPRODUZ_RISDDX>