Lo Zecchino d’Oro raddoppia per le Feste: due gli appuntamenti speciali su Rai1 per celebrare la mattina di Natale e l’inizio del 2024, dall’Antoniano di Bologna. Ma non solo, dal Piccolo Coro dell’Antoniano nascerà il Piccolo Coro di Caivano, progetto del Ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane e la partecipazione del Ministero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità. Come ha spiegato alla stampa il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, insieme al direttore artistico dello Zecchino d’Oro Carlo Conti, Fra Giampaolo Cavalli direttore dell’Antoniano e don Patriciello parroco della parrocchia di san Paolo Apostolo di Caivano, il Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni si occuperà di formare nei prossimi anni un coro di 50 bambini di Caivano dai 4 ai 14 anni. Il progetto, finanziato dal Mic vedrà anche masterclass con noti artisti, concerti ed eventi. «I bambini sono dei grandi trasmettitori dei valori più veri», spiega soddisfat fra Giampaolo Cavalli, che annuncia anche gli spettacoli per le Feste dell’Antoniano.

Il 25 dicembre su Rai 1 alle 9.40, va in onda “Lo Zecchino di Natale”: l’ormai tradizionale appuntamento dall’Antoniano di Bologna per festeggiare insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano. Cristina D’Avena e Paolo Belli, con Nunù, conducono questo evento speciale di musica e festa insieme a tanti ospiti, tra cui Paolo Vallesi, i ragazzi di Casa Surace, e alcuni degli interpreti dall’ultima edizione dello Zecchino d’Oro. A suggellare l’atmosfera di festa anche Le Verdi Note, il coro dei giovani dell’Antoniano, che presenteranno l’ultimo singolo Trust insieme agli inglesi The Swingles, già vincitori di 5 Grammy awards.

Ad aprire il nuovo anno, il pomeriggio del 1° gennaio alle 17.05 sarà una novità: il “Concerto di Capodanno dei bambini e delle bambine”. Nei magnifici scenari innevati della Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta - comprensorio sciistico a cavallo tra Madonna di Campiglio, le valli di Sole e Rendena in Trentino -, il Piccolo Coro dell’Antoniano è protagonista di un concerto che avrà come filo conduttore il legame con la Giornata Mondiale della Pace. Ispirati proprio al tema della pace, il messaggio della senatrice a vita Liliana Segre e del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini. Alle voci dei bambini si uniranno quelle di alcuni grandi amici che duetteranno con il Piccolo Coro, come Lorenzo Baglioni, Deborah Iurato, Virginio.

Tra gli ospiti anche la poetessa Beatrice Zerbini e Matteo Bocelli che porterà il suo saluto dagli Stati Uniti. Il concerto sarà commentato dalle voci di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Fra Giampaolo Cavalli è particolarmente soddisfatto anche dello Zecchino d’Oro di quest’anno, vinto da un brano d’autore Non ci cascheremo mai scritta dai fratelli Francesco Gazzè e Max Gazzé con Francesco De Benedittis. «È molto molto bella e attuale, parla dell’utilizzo del mondo digitale» commenta fra Giampaolo, che quest’anno ha visto allo Zecchino molti brani scritti da autori di fama fra cui Loredana Berté . L’occasione di tornare a riflettere divertendosi in famiglia, arriverà quindi la mattina di Natale prima della Santa Messa «con un evento musicale dove faremo un po’ di festa con qualche ospite per vivere il clima natalizio – aggiunge il religioso - Siamo contenti che Rai 1 continui a darci questa opportunità di arrivare nelle case delle famiglie italiane per portare leggerezza, ma anche per raccontare che se pensiamo solo a noi a noi stessi non solo il Natale non c’è, ma la vita non c’è. Occorre ricordare di essere sempre attenti a chi è meno fortunato, a chi il giorno di Natale deve stare da solo o deve mendicare un piatto». Anche in questi appuntamenti speciali, infatti, la musica dello Zecchino d'Oro supporterà la campagna Operazione Pane, che sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria), aiutando mamme, papà e bimbi in difficoltà. Operazione Pane sarà presente in entrambe le puntate con le sue storie e i suoi protagonisti (www.operazionepane.it).

«Quest’anno riusciremo a dare un contributo significativo a 20 mense francescane da Torino fino alla Sicilia, che sono una rete di sostegno col cibo e di supporto alle famiglie. Sono un luogo di accoglienza dove queste persone fragili trovano qualcun disposto a stare con loro – spiega fra Giampaolo Cavalli -. All’estero sosteniamo le mense francescane ad Aleppo in Siria dove la situazione continua ad essere impegnativa, in Ucraina dove i frati operano in situazione di guerra, e in Romania ai confini con l’Ucraina, che ora fa anche accoglienza ai rifugiati».

Quest’anno, ai tradizionali concerti di Capodanno da Venezia e Vienna si aggiunge quello del Piccolo Coro sulla neve. «La Rai quest’anno ci ha prop osto di fare questo concerto per i bambini e le bambine in un luogo magnifico – aggiunge fra Giampaolo - Sarà un grande momento di festa con le musiche e il contributo di persone legate al tema della pace. Sarà una giornata dedicata a questo grande desiderio di pace che mai come in questi tempi sentiamo come necessario. Avremo la partecipazione del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dove la gente sta vivendo un tempo molto faticoso a causa della guerra. Sembra che la guerra sia uscita dai libri di storia e dagli schermi tv e sia entrata in casa». Infine il Piccolo Coro per l’Epifania sarà in tournèe in Cina, a Shanghai e Nanchino, per portare questo messaggio di pace.