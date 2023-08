Il Volo all'Arena di Verona in "Tutti per uno"

Il Volo sceglie il Teatro degli Arcimboldi di Milano per la sua prima volta in un teatro italiano. In seguito al grande successo del concerto dall’Arena di Verona trasmesso su Canale 5 Tutti per uno, che ha vinto lo share della prima serata, il trio ripropone il grande show in 6 esclusive date al Teatro Arcimboldi Milano, il 2, 3, 4, 6,8 e 9 settembre. Come dicevamo, è la prima volta che Il Volo si esibisce in un teatro in Italia, instaurando così un legame speciale con il pubblico in un’atmosfera più intima.

Sul palco, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, accompagnati dall’Orchestra, oltre a esibirsi nei loro grandi classici, si alterneranno regalando al pubblico le loro voci soliste. Tra i brani in scaletta non mancheranno Ecstasy Of Gold, dal loro ultimo album Il Volo Sings Morricone, la loro hit Grande amore con cui vinsero il Festival di Sanremo nel 2015 e i classici della canzone popolare come ‘O Sole Mio e Il Mondo e dell’opera come Nessun dorma e Libiamo ne’ Lieti Calici. Scherzando tra di loro e raccontando aneddoti legati alla loro carriera, daranno vita a un'atmosfera di familiarità che avvolgerà tutto il teatro.

Tutti per uno è stato presentato per la prima volta dal vivo all’Arena di Verona ed è andato in onda su Canale 5 con due puntate che sono state un successo televisivo. «È uno spettacolo che ci diverte e ci permette di farci conoscere davvero – raccontano i tre giovani cantanti -. Da un lato siamo un gruppo che il prossimo anno festeggia 15 anni di carriera, con tanti chilometri alle spalle, spettacoli in tutto il mondo, dall’altro siamo tre personalità diverse e complementari. Siamo felici di poterlo portare a teatro, un luogo più intimo che ci avvicina al pubblico italiano che ci segue dall’inizio e di cui sentiamo sempre il grande supporto».

Il Volo arriva da un intenso tour internazionale che proseguirà in Europa dopo le date milanesi, ma è solo nel capoluogo lombardo che hanno deciso di tenere eccezionalmente 6 concerti consecutivi per accontentare le migliaia di loro fan. Dato anche il prezzo contenuto dei biglietti per star del loro calibro che (a parte il costoso pacchetto vip) partono da 39 euro.

Lo show, organizzato da Friends & Partners, in qualche modo è figlio anche del libro Il Volo. Quello che porto nel cuore, il volume edito da Rai Libri in cui i tre artisti ventenni hanno raccontato i loro ricordi, le loro emozioni, gli aneddoti della vita in famiglia come di una carriera straordinaria che li ha visti partire dall’Abruzzo e dalla Sicilia per raggiungere i palcoscenici di tutto il mondo. Tra i quali, non dimentichiamo, anche piazza San Pietro e lo scorso dicembre Gerusalemme da cui hanno cantato in prima serata su Canale 5 ne Il Volo. Natale a Gerusalemme. Ma non è finita qui. Come ha annunciato l’ad di Mediaset Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei nuovi palinsesti, Il Volo sarà protagonista su Canale 5 di tre show e del concerto di Natale 2024.

Nel pomeriggio di domenica 3 settembre Il Volo è stato invitato a cantare l’Inno di Mameli al Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, accompagnato dalla banda della Polizia di Stato, sulla griglia di partenza davanti ai piloti, prima dello spettacolo delle Frecce Tricolore. Il gruppo ha accettato di partecipare a questo evento con entusiasmo, da sempre appassionato di Formula 1 e onorato di poter cantare ancora una volta il celebre Inno.