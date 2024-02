Il Volo in gara al 74mo Festival di Sanremo - ANSA

“Questo è il nostro Sanremo più importante. Festeggiamo 15 anni di amicizia, un nuovo disco e un tour mondiale che ci terrà impegnati circa 2 anni”. Il Festival di Sanremo è il primo tassello di un importantissimo anno per il trio italiano più famoso al mondo: nel 2024 Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble festeggiano 15 anni di lunga amicizia e di musica insieme. Per celebrarli Il Volo calcherà i palchi di tutto il mondo con un tour mondiale sulle note dei nuovi brani del primo disco di inediti - in uscita in primavera -, dei più grandi successi della tradizione musicale nazionale e quelli del proprio repertorio.​Non mancheranno gli appuntamenti nelle più suggestive località d’Italia: dopo Tutti Per Uno le serate speciali che si terranno all’Arena di Verona e che sono diventate quattro il 9, 11, 12 e 13 maggio (e che diventerà uno speciale tv in 3 serate per Mediaset) Il Volo ha annunciato anche le 15 nuove date estive di Tutti per uno - Capolavoro, che si svolgeranno tra luglio e settembre.

“E a fine giugno avremo un evento per una tv americana davanti alle Piramidi in Egitto” racconta orgoglioso Piero Barone. Non dimentichiamoci che in gara al Festival ci sono solo due realtà italiane davvero internazionali: Il Volo e i Ricchi e Poveri. “A noi piace metterci in gioco, è bello tornare senza pretese, con umiltà – aggiunge Gianluca Ginoble - . L’obiettivo è dimostrare quello che siamo diventati oggi. Siamo tre artisti che sono cambiati, capaci di riconoscere i propri limiti ma anche le nostre potenzialità inespresse. Siamo diventati 3 artisti di 30 anni e vogliamo evolverci rimanendo però fedeli a noi stessi”. Insomma, non solo cover ma finalmente un album vero e proprio di inediti con diversi duetti fra cui quello, svelato oggi, con Irama.

Intanto domani sera la finalissima del Festival con la loro Capolavoro (Epic Records/Sony Music Italy) scritta da Edwin Roberts, Stefano Marletta e Michel Tenisci. Mentre stasera nella serata delle cover Il Volo si esibirà con il chitarrista Stef Burns sulle potenti note di Who Wants To Live Forever dei Queen.

“E uno di quei brani da anni avremmo voluto avere nel repertorio – aggiunge Ignazio Boschetto -. Un connubio perfetto tra la classica e il rock, come anche Pavarotti sapeva fare con i suoi incredibili Pavarotti and friends”. I tre giovani artisti annunciano anche che seguiranno dei progetti singoli: Giampiero avrà il suo debutto lirico, Ignazio un viaggio attraverso il cantautorato italiano e Gianluca in quello internazionale.

Alla vigilia della partenza per il loro tour mondiale, però, Il Volo pensano anche ai tanti luoghi in cui non potrano andare a causa delle guerre in corso. Loro che avevano cantato qualche Natale fa a Gerusalemme in diretta tv. “Dovevamo fare un concerto a Tel Aviv quando c’è stato l’attacco che ha fatto scoppiare la guerra che è saltato – raccontano dispiaciuti -. Lo abbiamo continuato a posticipare nella speranza che la guerra finisca. La stessa cosa ci è successa per Russia e Ucraina. Cosa possiamo dire? Speriamo che finiscano quelle guerre, noi possiamo solo portare la nostra musica come messaggio di dialogo e pace”.

"La gentilezza salverà il mondo aggiunge - Piero Barone -. Viviamo un periodo storico delicato, ci sono scontri ovunque: un contributo che potremmo dare tutti è quello di coltivare la gentilezza". Il riferimento è anche alle parole dette da Alessandra Amoroso sull'odio social che l'ha travolta: "Queste frasi dette senza dare un peso si acculano, e poi esplodono. Bisognerebbe avere qualcuno vicino che possa aiutare” E loro gentili lo sono davvero. Infatti rivolgono un pensiero all'operaio vittima di un incidente su un'impalcatura questa mattina a Sanremo. "Abbiamo letto la notizia dell'operaio caduto questa mattina e vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla sua famiglia. Speriamo si rimetta presto".