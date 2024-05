Markus Spiske/unsplash

Tutti insieme appassionatamente nel nome della pallacanestro. L'Umana Reyer, club che milita nella massima serie cestistica, è la prima società professionistica italiana a costituire una squadra di Basket Unificato (Team Unified) affiliato a Special Olympics, formata da atleti con e senza disabilità. La squadra affiancherà le formazioni di Serie A femminile e maschile, in un progetto di sport e integrazione, con la collaborazione di Polisportiva Terraglio SSD di Mestre (Venezia). Il Basket Unificato è disciplinato dal movimento globale Special Olympics che, attraverso lo sport unificato, sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità.



Il Team Unified della Reyer ha atleti tesserati attraverso la Federazione italiana pallacanestro. La squadra è composta da un numero proporzionato di atleti con disabilità intellettive e atleti "partner", senza disabilità, e da un allenatore. La formazione reyerina sarà composta da un roster di 10-12 ragazzi e ragazze con disabilità intellettive e almeno un paio di giocatori Partner, un allenatore, un paio di dirigenti che accompagnano i ragazzi. Il roster dell'Umana Reyer Unified sarà presentato al pubblico in occasione di gara 2 del primo turno playoff, in programma lunedì 13 maggio al Palasport Taliercio di Mestre.



L'Umana Reyer Venezia parteciperà al Torneo Special Basket Special Olympics che è suddiviso in tre concentramenti: Nord-Est, Nord-Ovest e Centro-Sud e isole. Si svolge, dal 1 Novembre al 31 Maggio, per tappe, su tutto il territorio nazionale, a carattere regionale/interregionale. Attraverso la partecipazione a questo torneo i Team Special Olympics offrono ai propri atleti, con e senza disabilità intellettive, l’opportunità di partecipare attivamente al progetto Special Olympics Unified Sports. In particolare vengono proposte, oltre alle partite di basket tradizionale, gare di 5vs5 ed il 3×3 unificati. In più sono previsti Giochi Speciali. L’obiettivo del torneo è di far giocare atleti e atleti partner durante l’anno offrendo loro maggiori opportunità di confronto, permettendo così una crescita sportiva ed educativa costante nel tempo.