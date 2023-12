Una scena del film di Matteo Garrone, "Io capitano" entrato nella shortlist dei 15 film in corsa per l'Oscar al miglior film straniero - ANSA

Matteo Garrone corre sempre più verso la notte degli Oscar con il suo bellissimo film, Io capitano. La pellicola italiana è entrata nella shortlist dei 15 titoli in gara per l’Oscar nella categoria del Miglior Film Internazionale. “Io Capitano di Matteo Garrone raggiunge un altro grande traguardo, riuscendo ad affermarsi in una competizione di altissimo livello, dove gareggiano i film più apprezzati su tutta la scena internazionale – afferma Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha coprodotto il film. La potenza della narrazione e la forza della storia stanno spingendo il film oltre ogni confine, il grande talento di Matteo Garrone nel raccontare l’odissea dei due ragazzi protagonisti, arriva realmente a toccare il cuore di tutti. La strada verso l’Oscar è però ancora lunga e per poter competere con i migliori 15 film del mondo rimasti in competizione dopo la selezione avvenuta sui 50 film concorrenti da altrettante nazioni. Questa la lista degli altri film che con Garrone sono entrati nella shortlist: ​Amerikatsi (Armenia), The Monk and the Gun (Bhutan), The Promised Land (Danimarca), Fallen Leaves (Finlandia), The Taste of Things (Francia), The Teachers’ Lounge (Germania), Godland (Islanda), Perfect Days (Giappone), Totem (Messico), The Mother of All Lies (Marocco), Society of the Snow (Spagna), Four Daughters (Tunisia), 20 Days in Mariupol (Ucraina), The Zone of Interest (Gran Bretagna).​​