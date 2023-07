Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sbarcano sul canale 9 con "Che tempo che fa" - Pirates_sail

COMMENTA E CONDIVIDI













“Futuro, leggerezza, allegria”. Ricorda in qualche modo l’amico Mike Bongiorno Fabio Fazio, non riuscendo a nascondere una amarezza di fondo, nonostante il sorriso e le espressioni di entusiasmo per essere sbarcato sul canale Nove di Warner Bros.Discovery (che ha presentato oggi a Milano i suoi palinsesti) con tutta la ciurma di Che tempo che fa: dal 15 ottobre infatti il talk show creato 21 anni fa da Fabio Fazio trasloca da Rai 3 al Nove, la domenica, canale free del digitale terrestre che in un anno è cresciuto del 20% come ascolti, con lo stesso formato. “Non cambia niente, neanche l’impostazione dello studio, per non disorientare il pubblico” spiega il conduttore. La speranza è che il pubblico pigi il tasto 9 del telecomando al posto del 3. Non mancheranno la rassicurante Filippa Lagerbäck e la pungente Luciana Littizzetto che mantiene il suo ruolo di ironica monologhista nel talk che aprirà alle 19.30 con un dietro le quinte a cura di Nino Frassica, per iniziare alle 20 con una parte informativa insieme a Massimo Giannini e Michele Serra, per passare poi a una parte informativa (resta la parte scientifica con Roberto Burioni), all’ospite di spicco, poi il monologo della Littizzetto, la new entry di Ornella Vanoni che introduce il tavolo delle chiacchiere di seconda serata con Mara Maionchi, Nino Frassica, Juri Ferrini e Ubaldo Pantani.

Fazio vuole evitare ogni polemica con la Rai: "La libertà in tv è poter essere contemporanei ed è questo il motivo per cui sono qui ma non parlerò mai male della Rai, che non è il piatto dove ho mangiato ma quello che ho cucinato per 40 anni”. E ringrazia Warner Discovery che lo ha accolto dopo averlo corteggiato, rivela Fazio, per sei anni: "Prima di tutto voglio dire grazie per questa possibilità, a questo punto della mia carriera vuol dire rinascere. Alle spalle non mi lascio nulla, mi porto tutto dentro”. Ma ci tiene a chiarire: ''Non ho mai detto che ci hanno cacciato. Non ho mai usato il sostantivo epurazione”. Invitando a porre la stessa domanda alla Rai, il contattore ha spiegato che ''quando c'è un contratto in scadenza, ci sono interlocuzioni assidue, ma se non arrivano a qualcosa, significa che non dovevano arrivare a niente''. E quindi ''diciamo che se dopo mesi non succede niente e non arrivano risposte, uno legittimamente pensa di proseguire il suo lavoro altrove al meglio e che questo (Discovery, ndr), sia il luogo migliore, penso sia evidente'', ha detto Fazio.

Insomma, nel nuovo gruppo editoriale ''ci vogliono bene'', aggiunge. Fulminante la Littizzetto: ''Più che altro ci vogliono''. Che poi aggiunge:: "Essere in una casa nuova è emozionante, perché vuol dire ricominciare e avere nuovi punti di riferimento". Inoltre Warner Bros Discovery è un gruppo "che respira, che è pieno di idee e in cui si sperimenta", quando "nella nostra televisione si fa fatica a sperimentare, perché viviamo con l'assillo degli ascolti. Questo è molto vivo, giovane, vitale: l'idea di essere liberi. È un'altra storia", ha detto Littizzetto, parlando di un "upgrade" con il passaggio di editore.

Editore che, come spiega Alessandro Araimo, general manager Warner Bros. Discovery Italy & Iberia, non nasconde “l’ambizione di crescere. Per questo siamo sicuri che accogliere nella nostra famiglia un fuoriclasse come Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto, sia un investimento che porterà la nostra azienda e il nostro portfolio a raggiungere risultati ancora più entusiasmanti”.

Che tempo che fa, quindi, va ad aggiungersi alle proposte della potente famiglia Warner. Bros Discovery, fra i manicaretti di Food Network (dove tornano anche i frati chef di Quel che passa il convento) e il one-man show satirico Fratelli di Crozza sul Nove (Maurizio Crozza resterà per altre 3 stagioni). Su Real Time tra le novità, il nuovo show in compagnia della food star Benedetta Rossi, Ricette d'Italia - il gusto della sfida e il nuovo programma condotto da Giulia De Lellis Amore alla prova- La crisi del settimo anno. Su Discovery Channel si conferma la programmazione che spazia dalla scienza alla tecnologia, dall'ingegneria alla natura. In ambito sportivo, con Eurosport appuntamento con i Giochi Olimpici Paris 2024.