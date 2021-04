Il sociologo Ulderico Bernardi - Boato

Il sociologo Ulderico Bernardi, studioso delle comunità agricole e della loro trasformazione durante il processo di industrializzazione, indagatore della civiltà contadina e in particolare di quella veneta, è morto all'età di 84 anni a Treviso città dove viveva da molti anni con la famiglia. Bernardi è stato una firma di “Avvenire” e di “Luoghi dell'Infinito”. Della rivista sedeva anche nel comitato scientifico.

Nato a Oderzo (Treviso) il 15 gennaio 1937, Bernardi ha conseguito la laurea in economia e commercio nell'Università Ca' Foscari di Venezia e la laurea in sociologia nell'Università di Trento. A Venezia è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e per dieci anni anche di sociologia del turismo.

I principali interessi di studio di Bernardi hanno riguardano il rapporto tra persistenza culturale e mutamento sociale nei processi di sviluppo; le relazioni tra locale e globale; l'educazione all'interculturalità. Ha applicato le sue analisi al passaggio dalla società rurale alla società industriale; alle minoranze etniche e agli insediamenti collettivi dell'emigrazione italiana, con soggiorni di studio, corsi di lezioni e campagne di ricerca in Australia, nelle Americhe e in Europa. Si è occupato come studioso del rapporto fra la tradizione, su cui fondano le identità culturali, e i mutamenti sociali indotti dalle innovazioni, particolarmente nelle culture autoctone e dell'emigrazione.

Autore di numerose opere scientifiche e narrative, ha diretto la Collana sulle culture popolari venete della Fondazione Giorgio Cini di Venezia ed ed era anche membro del Centro Studi Nazionale dell'Accademia Italiana della Cucina, dell'Accademia della Vite e del Vino e dell'Accademia Alimentare Italiana. Era membro della giuria delPremio Internazionale Nonino, del Premio Masi per la Civiltà Veneta e del Premio Gaspare Barbiellini Amidei.