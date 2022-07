Anfore romane - Vanni Lazzari / WikiMedia / CC-By-4.0

Grazie allo studio di anfore romane recuperate in mare è stato possibile rivelare le tecniche di produzione e conservazione del vino da parte degli antichi romani. La ricerca diretta dall'Università francese di Avignone, pubblicata sulla rivista Plos One, suggerisce che per fabbricare il vino, gli antichi romani utilizzassero uva locale, mentre per conservarlo lo inserivano in anfore impermeabilizzate con della pece, ovvero una miscela costituita essenzialmente da idrocarburi, realizzata con resina di pino.

Gli studiosi hanno basato la loro ricerca su tre anfore di epoca romana recuperate nei fondali marini nei pressi di San Felice Circeo.