"Corri con Martina" la gara di solidarietà che si corre a San Benedetto del Tronto

Correranno in suo nome e per uno stile di vita che consenta benessere. Domenica 28 maggio “Corri con Martina” approderà nella riviera del sud, il salotto bello di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, dove 500 persone giunte dal centro Italia gareggeranno. Martina era una ragazza che, prima della morte per tumore, aveva lasciato in eredità alle generazioni future un tesoretto da custodire ed arricchire con molta cura. In pratica, aveva consigliato ai suoi coetanei di prestare attenzione al dono della salute, nonostante nella giovinezza si tenda a dare tutto per scontato, e che la miglior cosa sarebbe stata di badare ad uno stile di vita sano e attento. Le parole sono piaciute ai Lions italiani tanto da trasformarle in una missione. Proprio, Domenico Mozzoni, uno dei personaggi più in vista della cittadina adriatica, s’è prodigato per diffondere il messaggio di Martina nelle scuole. Un impegno costante che ha trovato riscontro dopo la sua morte quando si è provveduto all’organizzazione della competizione da parte dei Lions e del Running Team De Lu Mont. La gara aveva dato eccellenti segni di vitalità prima del virus quando aveva raggiunto e superato i 1000 iscritti e su questa falsariga si sta cercando di farla riemergere stabilmente nel panorama nazionale.



“Nasce sulla filosofia americana del “visto che hai un corpo, puoi essere anche un atleta” – spiega la moglie del defunto Domenico Mozzoni, Anna Maria Bernardini -, noi siamo molto orgogliosi di ciò”. E che tutti possano partecipare all’ottava edizione lo dimostrano le molteplici competizioni inserite nella manifestazione : 8,6 km per gli agonisti, la stessa distanza per coloro che correranno con i cani. Ci sarà spazio per chi ama camminare e per i piccolissimi che potranno iniziare muovendo i primi passi. Parteciperanno alla competizione i testimonial Marco Marchei, campione alle olimpiadi di Monaco nel 1970 e l’ex campione europeo e italiano di maratona Denis Curzi. Sarà un inno alla vita e allo sport dove emergerà la voglia di divertirsi e di distrarsi dalla routine quotidiana. E l’atmosfera del lungo mare sambenedettese coinvolgerà coloro che non hanno mai provato ad impegnarsi su queste distanze. “Abbiamo diffuso lo spirito della gara nelle scuole e nelle associazioni sportive – annuncia Eugenio Novelli, uno dei principali organizzatori – e continueremo a farlo, vorremmo aumentare il numero degli iscritti”. In palio, infatti, non ci saranno solo premi e il traguardo da onorare ma anche uno degli obiettivi nobili che questa corsa ha predisposto e che fa parte del suo Dna. Con i soldi dell’iscrizione insieme a quelli già raccolti dai Lions Usa ed italiani verrà acquistato uno strumento del valore di 100.000 euro che consentirà in tempo reale di diagnosticare un tumore in un bambino. Il microscopio laser confocale ex vivo a scannerizzazione robotizzata verrà così impiegato dal reparto oncologico dell’ospedale per bambini Salesi di Ancona.