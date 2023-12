Il tabellone di Nyon, la Uefa ha fatto gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions - undefined

Servirà un mezzo miracolo alla Lazio di Sarri, mentre Inter e Napoli, almeno sulla carta, non possono lamentarsi: il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, effettuato oggi a Nyon, ha infatti regalato ai nerazzurri e ai partenopei sfide non impossibili, considerando la partenza dalla seconda fascia, abbinando la squadra di Simone Inzaghi all’Atletico Madrid e quella di Walter Mazzarri al Barcellona, mentre la Lazio ha pescato il Bayern Monaco, una delle teste di serie più complicate.

Il Napoli trova il Barcellona e l'Inter l'ex Simeone​

Per il Napoli campione d’Italia in carica, la prima squadra italiana a essere sorteggiata, l’avversario sarà il Barcellona. Dal punto di vista del fascino, e nel ricordo di Maradona, si tratterà di una sfida ad alto tasso emotivo e tutta da vivere, con la consapevolezza che il Napoli non parte necessariamente sfavorito: il Barça, terzo attualmente in Liga, sarà privo della sua stella Gavi e, peraltro, non potrà contare al ritorno – l’andata si disputerà in Italia a febbraio, il ritorno in Spagna a marzo – sulla spinta del Camp Nou, dal momento che la ristrutturazione dell’impianto casalingo costringe i blaugrana a giocare a Montjuic. Non è andata affatto male nemmeno all’Inter, che avrebbe potuto pescare il Gotha del calcio europeo (compreso il City contro cui giocò la finale lo scorso giugno e che Inzaghi aveva pronosticato quale avversario) ma ha trovato infine l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, un ex, proseguendo sulla scia di sorteggi tutto sommato piuttosto benevoli. Andata a Milano, ritorno a Madrid: l’Atletico è quarto in Liga e viene dalla vittoria del gruppo E – quello con la Lazio – ma non può comunque essere sottovalutato, un po’ per il fattore ambientale, un po’ per la capacità di fare giocare male le sue avversarie e condurle alla battaglia. Proprio la doppia sfida Italia-Spagna sarà anche particolarmente rilevante in tema di ranking: la nazione che, alla fine del torneo, avrò ottenuto i risultati migliori, otterrà un posto ulteriore nella prossima edizione della Champions, qualificando cinque squadre invece che quattro. Oggi l’Italia è prima, ed è per questo che il doppio confronto assume un doppio valore.

Alla Lazio servirà l'impresa contro il Bayern​

Non ha troppo di che sorridere, invece, la Lazio, abbinata a un Bayern che ha stravinto il proprio girone, che stranamente non comanda la Bundesliga in questo momento (davanti c’è il Bayer Leverkusen in questo momento) ma è anche la squadra che eliminò la Lazio dagli ottavi di Champions 2020-21, con i tedeschi che vinsero 4-1 all’Olimpico e 2-1 in Germania.Gli altri accoppiamenti metteranno di fronte il Porto all’Arsenal, il Paris Saint-Germain alla Real Sociedad, il Psv Eindhoven al Borussia Dortmund, il Copenaghen al Manchester City campione uscente e il Lipsia al Real Madrid, in quella che, ranking dei club alla mano, sarà la sfida più prestigiosa degli ottavi, anche se poi a livello empirico è tutto da dimostrare.