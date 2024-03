Lionel Messi, il fuoriclasse argentino nel libro di Roberto Bratti con le illustrazioni di Giuseppe Ferrario (Edizioni EL) - Giuseppe Ferrario/Edizioni EL

«I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri, si scopre di avere le ali». Non è mai facile scegliere un bel libro per i bambini. Se sono però piccoli atleti è molto probabile che una buona lettura sportiva metterà loro le ali come dice la frase dell’attrice americana Helen Hayes. È un settore in grande forma quello dei libri per ragazzi soprattutto dopo la pandemia. E anche lo scaffale dello sport è ben fornito con tante discipline presenti. Il nostro curiosare tra le proposte recenti però non può che cominciare dalla racchetta, visto l’impennata di popolarità del tennis nel nostro paese. Grazie soprattutto a un fenomeno che presto potrebbe diventare il numero uno al mondo e che ha trascinato gli azzurri a vincere la Coppa Davis dopo 47 anni. Parliamo, come avete già capito, del “rosso” oggi più famoso d’Italia, Jannik Sinner.



Il “piccolo principe” Jannik

e la “Pulce” gigante

Al 22enne fuoriclasse altoatesino è dedicato il simpatico Il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner, con i testi di Diego Cajelli e le illustrazioni di Alessandra Patanè (Panini Comics, pagine 122, euro 9,90). È uscito già da un annetto per cui mancano gli ultimi successi che l’hanno consacrato, ma è più attuale che mai. «Spesso gli adulti parlano di sport, ma lo fanno in modo complicato, da grandi». Nella prefazione Sinner veste i panni del Piccolo Principe visto che nelle sue parole riecheggia Saint-Exupéry: «Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano». Con linguaggio semplice e divertente ecco allora una “breve storia buffa del tennis”. Che poi tanto buffa non è visto che già nel Medioevo si ponevano seriamente le basi di questo gioco. Addirittura a cimentarsi in qualcosa di simile fu anche un Cavaliere della Tavola Rotonda di Re Artù di nome Gawain. Un viaggio nel tempo entusiasmante in compagnia di Jannik che tra consigli e aneddoti personali diventa anche un personaggio a fumetti insieme con Racchetta e Pallina. Da un fenomeno con la racchetta a uno con i piedi: Lionel Messi, capitano dell’Argentina con cui nel 2022 ha vinto la Coppa del Mondo, il successo che gli mancava per entrare nel cuore del suo popolo come il leggendario connazionale Diego Armando Maradona. Per ripercorrere il salto della “Pulce” (così chiamato per la sua bassa statura) tra i calciatori più forti di sempre è uscito da poco Lionel Messi, il fuoriclasse del calcio (EL, pagine 80, euro 8,90) di Roberto Bratti (illustrazioni di Giuseppe Ferrario). Un volume che fa parte di una collana, i “Grandissimi”, in cui spiccano anche le biografie di Federer, Maradona, Pelè e del pugile Alì. Magari la storia di Messi bambino gracile che non cresceva la conoscete già, però vi sfugge la persona che per prima ha creduto in lui. Ebbene sì, è stata sua nonna: tifosa sfegatata del Newell’s Old Boys, una delle due squadre di Rosario, la città in cui Lionel è nato il 24 giugno 1987.



Oltre il gol, parla Parolo

I guru della panchina

Se volete inseguire il pallone dei sogni ma rimanere coi piedi per terra leggete Quando giochi un volume a cuore aperto scritto da Marco Parolo con Marco Cattaneo (Rizzoli, pagine 192, euro 16). L’ex giocatore della Lazio e della Nazionale si rivolge direttamente ai tanti ragazzini innamorati del calcio. Un faccia a faccia immaginario ma molto realista per i tanti buoni consigli di chi ha calcato i palcoscenici più prestigiosi (599 partite da professionista) rimanendo sempre umile: «Credo di non aver mai dribblato un avversario. Hai presente Messi? Nei dribbling ero il suo opposto». Ma la tenacia e i sacrifici gli hanno fatto superare anche ostacoli che sembravano insormontabili. Parolo confessa di essere stato vittima di bullismo nelle squadre giovanili. Ma ha trovato sostegno in famiglia, riuscendo a trovare la forza per parlarne a casa. Oggi gestisce insieme con il padre una scuola calcio a Gallarate con 300-400 bambini a cui raccomanda soltanto passione e divertimento. È un libro che andrebbe letto anche dei genitori per evitare di caricare di aspettative e pressioni i figli: «Il compito dei genitori deve essere quello di capire quanto il proprio figlio si stia divertendo, quanto sia sereno all’interno dello spogliatoio». In tema calcio però si aprono praterie. L’ultimo gol di Luigi Garlando (Il battello a vapore, pagine 160, euro 16,50) è anche l’ultimo volume della serie più longeva per ragazzi (18 anni fa il primo titolo) che conta 69 libri e più di due milioni di copie vendute. E sempre a firma del giornalista della Gazzetta dello sport è la collana Champions con i suggestivi raffronti tra i campioni di ieri e di oggi: l’ultimo è Haaland vs Lautaro Martinez (Il battello a vapore, pagine 80, euro 11,90). C’è poi la casa editrice Raffaello ragazzi che ha una collana dedicata alle squadre più seguite in Italia e ha appena aggiornato le pubblicazioni relative al Milan e alla Juve (pagine 144, euro 9,50) con i racconti di Carlo Pellegatti e Guido Vaciago. Una pubblicazione speciale è Allenatori di ieri e di oggi di Roberto Bratti (con illustrazioni di Guido Astolfi) della casa editrice EL (pagine 96, euro 12,90). Ci sono proprio tutti i guru della panchina: da Rocco ed Herrera, a Sacchi e Ance-lotti, fino a Mourinho e Guardiola.



Un cesto di frutta per canestro

Gino, l’eroe in bicicletta

Ma il volume fa parte della collana Campioni delle edizioni EL che regala libri imperdibili anche per gli appassionati di altri sport: le stelle di ieri e di oggi della pallavolo, dello sci, del nuoto, della danza, dell’automobilismo e perfino delle olimpiadi. Sulla palla ovale invece è da recuperare il volume di qualche anno fa di Alberto Bertolazzi: Il rugby spiegato ai bambini (NuiNui, pagine 88, euro 15,90). Ma è lo stesso autore e la stessa casa editrice a regalarci altri pregevoli manuali, come quello sul calcio o sulla pallacanestro di cui è uscita la nuova edizione: Il basket spiegato ai bambini. Piccola guida illustrata di Alberto Bertolazzi con illustrazioni di Erika De Pieri (Nuinui, pagine 96, euro 18,90). Un testo che esalterà senz’altro i piccoli cestisti. Oltre ai fondamentali del gioco, sono davvero tante le curiosità storiche. A cominciare dalla sua invenzione, grazie al professore canadese di educazione fisica, James Naismith, il 15 dicembre 1891 al college statunitense di Springfield. Fu lui a ideare uno sport da praticare in inverno che nella prima partita vide fronteggiarsi due squadre da 9 giocatori ciascuna. Il canestro? Un cesto di vimini di quelli usati per la frutta chiuso: bisognava prendere una scala per recuperare la palla. Ma per fortuna il primo incontro finì 1-0 grazie al punto segnato da un certo William Chase. E poi spazio ai campioni di ieri e di oggi in Europa e soprattutto nella seguitissima Nba: dai 100 punti di Chamberlain all’incredibile vittoria di Michael Jordan con la febbre. L’ex capitano azzurro, Gigi Datome, ha firmato invece una storia a fumetti che fa riflettere: Il gigante del campetto (Il battello a vapore, pagine 96, euro 14,90). La vicenda di due compagni delle medie che scopriranno come sia fondamentale in questo sport ma anche nella vita «mettersi nei panni degli altri». Chi l’ha fatto in maniera eroica, rischiando perfino la vita, è una leggenda del ciclismo come Gino Bartali (1914-2000). Al grandissimo corridore toscano è dedicata la graphic novel di Matteo Matteucci Bartali. Dalla giusta parte (Minerva, pagine 224, euro 20). Pur vincendo tanto, il successo più clamoroso lo colse non in gara ma salvando tanti ebrei perseguitati durante la seconda guerra mondiale. Per farli fuggire occultava i documenti contraffatti nei tubi del telaio della sua bici e arrivò perfino a nascondere una famiglia in casa sua. Ma non lo rivelò mai: «Il bene si fa ma non si dice». Nominato Giusto tra le nazioni nel 2013, a lui è dedicato anche un volume da collezione, pubblicato due anni fa ma che ora sta per uscire in versione tascabile: La bici di Bartali di Megan Hoyt e le notevoli illustrazioni di Iacopo Bruno (HarperCollins Italia, pagine 32, euro 17). La storia memorabile di un uomo dall’intima e granitica fede cattolica che operò nel silenzio. Perché «certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca». Sul comodino della “buonanotte” allora un campione del genere un può mancare. Il colpo di pedale più bello per far volare i sogni quando la luce si spegne.