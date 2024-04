“Bella ciao” 1964: Cati Mattea, Silvia Malagugini, Gaspare De Lama e Giovanna Marini - Iedm

Bella ciao, o anche l’apoteosi dell’esegesi musicale. Se c’è una canzone della nostra tradizione popolare che è stata revisionata e sezionata in tutte le sue parti e in ogni singolo verso, beh statene certi, questa è Bella ciao che ufficialmente, cioè dalla sua prima “esibizione pubblica”, compirebbe sessant’anni. Ma attenzione. Prima di dare cifre e informazioni a caso - come spesso si è fatto in materia -, spieghiamo questo 60° che è la risultante di quella che nel suo ultimo saggio, Bella ciao (il Saggiatore. Pagine 239. Euro 18,00), Jacopo Tomatis, 40enne docente di Popular Music e Etnomusicologia all’Università di Torino, rimanda, fin dal sottotitolo, a Una canzone, uno spettacolo, un disco. Tre distinti «oggetti culturali». Il primo: trattasi di canzone, cantata da alcune formazioni di partigiani negli ultimi scampoli della guerra di liberazione e per questo è diventato l’inno di tutti gli antifascisti e «negli anni Venti del nuovo millennio, una precisa scelta politica che offre l’innesco a infiniti scontri e dibattiti. All’estero invece Bella ciao è diventata la canzone della libertà per eccellenza». Secondo punto: è uno spettacolo che festeggia i 60 anni perché andò in scena nel giugno del 1964 al Festival dei Due Mondi di Spoleto «causando uno dei più vivaci scandali della musica nazionale», scrive Tomatis. Terzo: un album, uno di quei vinili di una volta, ormai rari e preziosi, dell’etichetta I Dischi del Sole, stampato e ristampato con il titolo Le canzoni di Bella ciao.

Nuovo canzoniere italiano all'assalto

Senza il doveroso preambolo non si può comprendere la portata del lavoro di etnomusicologia attorno a questa canzone, che è molto più di un brano e di un inno politico o di un semplice canto popolare: è una pietra miliare del folk. Un pilastro della tradizione italica arcinoto nel mondo e tradotto in decine di lingue, diventato “revival” in pieno boom anni ‘60, grazie appunto allo spettacolo del Nuovo Canzoniere Italiano (NCI). Un gruppo nato a Milano nel 1962 intorno al cenacolo culturale della rivista omonima, Il Nuovo canzoniere italiano fondata dalle menti sapienziali di Roberto Leydi e Gianni Bosio, due pionieri dello studio e della riscoperta della canzone popolare. Bosio era il direttore delle Edizioni Avanti!, casa editrice collegata al giornale del Partito Socialista Italiano, pertanto la matrice politica del gruppo era ben chiara a tutti, a cominciare dai suoi musici e cantori entrati a far parte del progetto. I primi ad unirsi furono il compositore Sergio Liberovici e i “cantautori politici” torinesi Fausto Amodei e Michele Straniero, che a loro volta provenivano dall’esperienza del Cantacronache, creata sotto la Mole sulla scia dei lavori di etnomusicologia dell’americano Alan Lomax, e che vide la luce tra la fine del 1957 e i primi mesi del ’58. «Il primo esperimento italiano di canzone con scopi didascalici e politici», sottolinea Tomatis. Il lavoro sperimentale che origina dal motto «evadere dall’evasione» attira le attenzioni degli intellettuali, a cominciare da Italo Calvino e Franco Fortini, i quali comprendono la portata epocale del fenomeno. Il travaso cinematografico del neorealismo, dieci anni dopo il suo massimo riconoscimento internazionale, approda nella popular music. Sotto l’etichetta comunista Italia Canta, viene pubblicato il 45 giri Cantacronache sperimentale e da Torino questa ondata di protesta canora espressa attraverso il folk musicale arriva a Milano dove al Teatro Gerolamo la premiata ditta del Piccolo, Paolo Grassi e Giorgio Strehler, fiuta il vento del cambiamento radicale, anche intorno all’universo folk «proponendo in maniera sistematica un repertorio di canzoni per un pubblico colto e politicizzato».



Aprire una nuova via​