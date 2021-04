i tre cantautori della “scuola romana” Bassignano, De Gregori e Venditti

Per produrre cose belle c’è bisogno delle giuste condizioni, ma il mondo della discografia in Italia, per ciò che riguarda i prodotti che aspirino ad avere un minimo di intima raffinatezza, non attraversa un periodo favorevole. Bisogna urlare, e c’è chi di urlare proprio non ha voglia. Ecco allora che assume grande preziosità il disco di Ernesto Bassignano, Soldati, Arlecchini e Pierrot, il suo decimo album in studio, da poco uscito. Il disco è fatto di canzoni pastose, scritte con cuore e quel che basta del mestiere. Parlano dei nostri tempi ma partono da lontano, nella tavolozza variopinta dei personaggi che danno il titolo al lavoro: rimane nella storia pur rappresentando la farsa del presente, con l’animo nostalgico di chi ha vissuto un’età a cento all’ora ma non abbassa la testa alla rassegnazione.

L’album è stato pensato e scritto durante la clausura del marzo 2020, e contiene alcuni ritratti a doppio fondo. Si parte da una canzone dedicata ad Alda Merini, E Alda lo sa, che rende eterne alcune caratteristiche della poetessa dei Navigli, e scivola via leggero nei brani A Furore, Modì, È Tempo e Ben venga maggio, quasi a rappresentare il tempo andato sotto vari punti di vista, tanto negli occhi inafferrabili di Modigliani, quanto nella verace popolarità di Caterina Bueno. Poi due canzoni in cui melodia e testo sembrano raggiungere i momenti di unione più convincenti. Prima Favola, un omaggio a Luis Sepùlveda, che il covid si è portato via nell’aprile del 2020: è un invito a seguire le proprie passioni, nonostante le asperità e il buio intorno, con il doveroso riferimento a Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. «Esprimili i tuoi sogni e vivi il tuo destino/ la storia ricomponila al mattino./ E la malinconia non chiuda le tue vene/ e non ti mancherà il tuo lieto fine./ Riassumili i tuoi anni e fanne una canzone/ e forse riuscirai a volerti bene»: questo passo, oltre a denotare un’autenticità incredibile e una felice aderenza tra l’uomo e il cantautore che ti porta a fidarti della sua voce, valgono anche, da soli, una manciata di dischi che sono venuti fuori dall’ultimo Sanremo. Dischi d’oro, di platino o di cristallo: questo passo vale più. Poi c’è Lettera a Maria. Un brano molto intenso, che racconta di una promessa di ritorno, dunque un brano di speranza, che ha l’andamento claudicante e fatale: con una canzone così puoi cadere per una parola fuori posto. Bassignano non cade mai. E conclude il viaggio declamando il titolo dell’intero disco, cucendo passato, presente e voglia di futuro con il filo dei sentimenti complementari dell’intero album. Ma Soldati, Arlecchini e Pierrot è anche un oggetto molto ben confezionato, con il libretto impreziosito da disegni dello stesso Bassignano, che così lo descrive: «Un po’ di scuola genovese, un po’ di Francia, un altro po’ di quella Milano del dopoguerra di mio zio Aldo Carpi, a cui l’album è idealmente dedicato: mescolati ad alcuni miei disegni ci sono i suoi quadri, nel libretto che accompagna il cd».