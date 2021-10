Il “Gianni Schicchi” diretto da Beatrice Venezi al Teatro Arcimboldi

Siamo dei coraggiosi. Dopo due anni di pandemia come riapriamo? Riportando all’Arcimboldi l’opera lirica che qui mancava da 17 anni. E mica con due titoli da botteghino e interpreti affermati, ma con Suor Angelica e Gianni Schicchi di Puccini, due opere palestra per giovani promesse del futuro». Aveva ragione il regista Davide Garattini Raimondi, parlando alla stampa alla vigilia dello spettacolo che giovedì sera ha quasi riempito la platea del TAM Teatro Arcimboldi Milano (2.376 la capienza pre Covid): gli elementi c’erano tutti per rendere la sfida improbabile. Ma proprio l’entusiasmo tipico dei pionieri l’ha resa in gran parte vincente: la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e il regista hanno provato «tutti i giorni fino a mezzanotte » con il cast di giovani, emersi lo scorso maggio proprio agli Arcimboldi dal “Premio Etta e Paolo Limiti” per voci liriche, cimentandoli in due partiture tra le più complesse della lirica.

Operazione perfettamente riuscita in Suor Angelica, dove le undici suorine chiamate a riempire un palcoscenico solitamente calcato dai grandi musical si aprono e si chiudono (sia vocalmente che fisicamente) seguendo a perfezione gli slanci emotivi della musica. «La scrittura di Puccini esige una varietà psicologica costante, ogni frase trasmette un’attitudine diversa», aveva sottolineato Beatrice Venezi, tra le rare donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale, «e Puccini rende in maniera straordinaria la psicologia soprattutto dei personaggi femminili. Forse per questo tra le righe del pentagramma una donna riesce a leggere qualcosa in più».

Sotto la sua bacchetta l’Orchestra Filarmonica Italiana ha magistralmente espresso tanto l’intima drammaticità di Suor Angelica, quanto la pirotecnica frode del ladro fiorentino Gianni Schicchi, gettato all’Inferno da Dante Alighieri e riscattato da Puccini nel suo capolavoro. Intensa Diana Rosa Cordenas, una Suor Angelica capace di trascinare il pubblico nelle sue tempeste interiori e impavida nell’aggredire l’ampia estensione vocale richiesta dallo spartito. Angelica, giovane nobile costretta ai voti dopo una maternità clandestina, da sette anni supplica la Madonna di avere notizie del suo bambino. Finché irrompe in convento la zia principessa, venuta per imporle di rinunciare alla sua eredità: sarà lei a dirle spietata che il piccolo è morto. Suor Angelica si avvelena per raggiungerlo in cielo, ma prima di morire chiede angosciosamente perdono alla Vergine, che le appare portandole il bambino.

Un’apparizione genialmente resa in scena con fasci di fibre ottiche, “scultura di luce” dell’artista Carlo Cinque. Se qui dominano il bianco e nero e la devota compostezza delle suorine, Gianni Schicchi è esplosione di colori e dinamismo: «Sono andato in due direzioni opposte – spiega Garattini Raimoni al suo ottavo Schicchi – , per Suor Angelica metto in scena la claustrofobia, per Schicchi la desolazione nel grande spazio, cioè i nostri mondi interiori nei due anni di pandemia, chiusi dentro ma anche soli in spazi diventati enormi ». Il tutto, assicurava, nel rispetto di Puccini, «calcare la mano su quella centrifuga di emozioni che è Schicchi va fatto con intelligenza, se no si rischiano baracconate che mettono in difficoltà gli artisti».

Ma questo a tratti è avvenuto, con i cantanti (vestiti da clown) costretti a saltelli e pagliacciate distraenti che bene non hanno fatto alla loro vocalità e molto hanno rubato al libretto di Giovacchino Forzano. «È una partitura molto difficile per complessità ritmica e armonica», aveva predetto Venezi, e proprio il guizzo continuamente sorprendente di musica e testo ne è uscito sacrificato dal cromatismo esasperato della regia. Inesistente in scena la “Firenze d’oro” cantata da una magistrale Francesca Pia Vitale (Lauretta) e da un bravissimo Giuseppe Infantino (Rinuccio), nel finale. Sul cast delle giovani promesse (ottimo anche il Betto di Lorenzo Mazzucchelli), qui affiancate da un professionista come Domenico Colaianni (Gianni Schicchi), Beatrice Venezi scommette sicura: «Ho individuato almeno tre voci che avranno un bel futuro».