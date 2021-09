Un gruppo di giovani ebrei rifugiati a Villa Emma a Nonantola, durante la Seconda guerra mondiale. Alla vicende ha dedicato importanti ricerche lo storico Klaus Voigt, recentemente scomparso - Archivio Avvenire

COMMENTA E CONDIVIDI













Lo storico tedesco Klaus Voigt, autore di ricerche sull'esilio ebraico in Italia e delle vicende di intellettuali ed esuli oppositori del Terzo Reich, è morto il 20 settembre in un ospedale di Berlino dopo una breve malattia. Aveva 83 anni.

Professore emerito della Technische Universität di Berlino, si è occupato per quasi mezzo secolo dei profughi dal Reich hitleriano

in Italia, collaborando con il Centro di documentazione ebraica di Milano e con il Museo della deportazione di Prato.

Fra le sue numerose pubblicazioni spiccano i due volumi "Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945" (La Nuova Italia,

1993-1996) e "Rinasceva una piccola speranza. L'esilio austriaco in Italia (1938-1945)", curato insieme a Christina Köstner (Forum

Editrice Universitaria Udinese, 2010). È autore anche di un approfondito studio della vicenda dei ragazzi ebrei di Villa Emma a

Nonantola: "Villa Emma. Ragazzi ebrei in fuga 1940-1945" (La Nuova Italia, 2002).

Nato a Berlino nel 1938, dopo il dottorato di ricerca presso la Libera Università di Berlino, Voigt era stato ospite di prestigiosi atenei in Francia (Parigi, Nancy) e negli Usa (Cornell University). Ma il legame più profondo, da sempre coltivato, Klaus Voigt l'ha intrattenuto con l'Italia, come testimoniano i suoi studi, e in particolare con la Toscana e l'Emilia: Voigt ha infatti insegnato presso le

Università di Siena e Bologna e come assistente e borsista presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Come assiduo collaboratore del Consiglio regionale della Toscana, della Provincia e del Comune di Prato e degli Istituti Storici della Resistenza - in particolare in occasione del 60° anniversario della Resistenza e Liberazione in Toscana - Voigt ha proposto e curato mostre e iniziative accompagnate da pubblicazioni e cataloghi di grande interesse. Tra le tante la mostra "Klaus Mann - Eduard Bargheer. Due esuli tedeschi nella Firenze liberata 1944-45", ospitata in Palazzo Vecchio nel 2004, e il libro "Un amico a Lucca. Ricordi d'infanzia e d'esilio" con lettere inedite di Don Arturo Paoli all'amico ebreo da lui salvato e divenuto un affermato intellettuale

tedesco.

Appassionato di arte, Voigt ha collaborato a lungo con l'Akademie der Künste e con il Politecnico di Berlino. In questi ultimi mesi stava lavorando a un libro e alla realizzazione di una mostra in collaborazione con gli Uffizi sul pittore ebreo tedesco Rudolf Levy, arrestato a Firenze e ucciso ad Auschwitz. il museo fiorentino, nell'esprimere il cordoglio per la morte, ha annunciato che dedicherà la mostra alla memoria di Voigt.