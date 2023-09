Il regista polacco Krzysztof Zanussi sarà ospite al festival "Cinema dell'anima" di Perugia - Ansa

Si apre questa sera con la proiezione presso il chiostro della basilica di San Lorenzo del Faust di Alexander Sokurov, con introduzione del critico cinematografico Massimo Nardin il festival Cinema dell’anima” di Perugia. Sino al 20 settembre la rassegna (promossa da CineMà, in collaborazione con Genesi e l’associazione Frammenti e il patrocinio di Arcidiocesi di Perugia – Città della Pieve, Comune e Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia) presenterà il meglio della cinematografia mondiale fra il chiostro della basilica di San Lorenzo, la Chiesa di sant’Agata e la Sala San Francesco. Il festival mette al centro un cinema, come dice il direttore artistico Alberto Di Giglio, “che promuove la vita nella sua caratura piena di bellezza e di significato. Un senso connesso col trascendente anche se nei modi inquieti e laceranti della modernità. Il cinema autentico innalza lo sguardo, fa vivere e pensare meglio”.

Ecco che le opere di grandi autori come Bergman, Dreyer, Kieslowski, Zanussi, Majewski, Sokurov, Tarkovskij - per citare solo alcuni dei grandi protagonisti della rassegna - sono a pieno titolo potenti farmaci spirituali, prosegue Di Giglio: “Sono film che parlano di miracoli (Ordet) di morte e destino (Il settimo sigillo, Onirica), del diavolo che ci sfida (Faust, Etere), di scienza e fede, dell'uomo schiacciato dalla Storia (Fairytale), di arte che cambia la vita, i colori della passione, di preghiera (Tarkovskij Cinema Prayer). Sono film bellissimi che parlano, in definitiva, della nostra anima”.

Domani sera 15 settembre è il turno capolavoro del grande regista russo Aleksandr Sokurov “Fairytale - Una fiaba" sempre alle 21.15 e ingresso a 5 euro. Domani alle 17.30 nella Sala San Francesco della Curia arcivescovile verrà anche presentato il libro di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero vaticano per la comunicazione, Comunicazione e reciprocità con un intervento del vescovo di Perugia Città della Pieve monsignor Ivan Maffeis.

Mentre sabato 16 settembre sarà il grande giorno del maestro polacco Krzysztof Zanussi con due film, Etere e Voci interiori, e con una masterclass del regista su “L’anima nel cinema di Kieslowski e di Zanussi“, alle 17.30 nella sala San Francesco.

Domenica verrà dedicata allo scrittore, poeta, drammaturgo Giovanni Testori nel centenario della nascita, con un documentario di Luigi Boneschi alle 17 e poi alle 18.30 nella chiesa di Sant’Agata con il reading “La maestà della vita“ con Stefano Maria Grillo e Marta Calzoni. Sempre domenica alle 15 si vedrà un film dedicato ai più giovani, Rosso come il cielo. Per finire la giornata nel Chiostro con il film I colori della passione di Lech Majevski: Il regista polacco sarà presente lunedì 18 settembre con una masterclass sul suo cinema visionario di cui offrirà un saggio serale il film Onirica. E per finire due capolavori della settima arte: martedì alle 21.15 Il settimo sigillo di Ingmar Bergman, mercoledì alle 17.30 Ordet di Carl Theodor Dreyer. Chiusura serale con Tarkovskij cinema prayer, documentario sui percorsi del grande autore russo".