Panorama di Firenze da piazzale Michelangelo

Il Collegio di garanzia della Regione Toscana, organo ausiliario regionale chiamato a valutare la conformità allo Statuto delle leggi approvate dal Consiglio regionale, ha deciso all'unanimità che le legge sul suicidio assistito approvata dall'assemblea l’11 febbraio «non presenta le violazioni statutarie prospettate e che dunque, in relazione ai profili contestati, è conforme allo Statuto», come si legge nella decisione presa dal Collegio che si è riunito entro per esaminare il ricorso presentato dal centrodestra. Il 15 febbraio FI, FdI e Lega avevano presentato formale ricorso al Collegio di garanzia chiedendo di valutare se la norma sul suicidio medicalmente assistito «in assenza di una legge statale che assicuri la necessaria uniformità» risultasse «conforme allo Statuto della Regione Toscana con il riparto di competenze legislative previsto in Costituzione». Il ricorso ha doverosamente congelato l’entrata in vigore della legge, che ora attende solo la pubblicazione nei prossimi giorni nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (che di norma esce ogni mercoledì).

L'organismo regionale di garanzia aveva 30 giorni di tempo per prendere una decisione: se si fosse espresso a favore dei ricorrenti, l'intera procedura che ha portato all'approvazione della legge sarebbe stata annullata. Con la decisione odierna, invece, si dà il via libera alla promulgazione della legge.

Il ricorso dell’opposizione era motivato dal fatto che la materia del fine vita non è di competenza regionale: la stessa Corte costituzionale, sempre citata come stella polare dai fautori della legge, aveva fatto esplicito rimando al Parlamento nazionale per l’elaborazione di una legge senza mai menzionare le Regioni. Argomento che resta valido anche di fronte a chi sostiene – come accaduto per far passare la legge in un Consiglio regionale non convintissimo neppure nella maggioranza – che si trattava”solo” di regolamentare la procedura per erogare il servizio di morte medicalmente assistita. Un servizio che però non esiste se non c’è una legge a definirlo. E la legge non c’è: i giudici costituzionali hanno solo previsto che ci possa essere una circoscritta area di non punibilità per chi collabora a dare la morte a persone che la chiedono e la cui condizione soddisfa le condizioni che la stessa Corte ha definito come perimetro per una legge che ovviamente può essere solo il Parlamento a varare.

Mentre al Senato si cerca un’intesa ampia su una legge nazionale, la possibilità di provvedimenti locali sul fine vita è tema di dibattito nelle Regioni. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha scritto al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, alla guida del Friuli Venezia Giulia, chiedendo che l’organismo di coordinamento si occupi della questione. Fedriga ha accolto la proposta assicurando che il confronto su una linea comune sarà discusso in una seduta entro fine mese. «È un tema molto delicato che coglie la sensibilità e la formazione di ognuno – ha detto Fedriga –. Le Regioni diranno la loro» anche «non penso prenderemo una posizione “sì o no”» ma cercheranno di capire «all’interno del quadro legislativo, a seguito della sentenza» della Corte costituzionale «come muoverci in modo coordinato».



Intanto, dopo una prima iniziativa di confronto promossa il 4 marzo dall’Università di Firenze, una nuova proposta di riflessione sul tema del fine vita viene ora avanzata dalle Chiese toscane. Sul tema «Suicidio assisitito: aspetti medici, etici e giuridici» la Conferenza episcopale toscana ha infatti organizzato un convegno per martedì 18 marzo alle ore 18 presso Palazzo Pucci a Firenze (via de Pucci 2). Dopo i saluti introduttivi del presidente della Cet cardinale Augusto Paolo Lojudice, del vescovo delegato per la Pastorale della salute Andrea Migliavacca e dell’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, si entrerà nel cuore del tema. Sull’aspetto medico parleranno Guido Miccinesi, medico e responsabile regionale per la Pastorale della salute, e Marco Rossi, medico e direttore dell’Ufficio di Pastorale della salute della diocesi di Arezzo. Sull’aspetto etico interverrà padre Maurizio Faggioni, ordinario di Bioetica alla Pontificia accademia Alfonsiana. Infine dell’aspetto giuridico si occuperà Leonardo Bianchi, docente di Diritto costituzionale all’Università di Firenze. L’incontro potrà essere seguito anche in streaming, sia in diretta che nei giorni successivi, sul canale Youtube di Toscana Oggi.

Questo il link: https://www.youtube.com/live/zIWoo16ZAp4?si=xxqhBz61QxzFH2UE